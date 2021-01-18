Beşiktaş'ta Alexandre Pato bombası

Devre arası transfer döneminin başında Mario Mandzukic ile görüşen ancak oyuncunun Milan’a transferinin ardından altenatiflere yönelen’ta sürpriz bir isimi gündeme geldi. Siyah beyazlı yönetimin 31 yaşındaki yıldız oyuncu Alexandreile görüştüğü söylendi.

İddialara göre Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Sergen Yalçın’a Pato’nun tekliflerine olumlu yaklaştığını ve istemesi halinde transfer edebileceklerini söyledi. Öte yandan Sergen Yalçın’ın cevabına göre yıldız oyuncunun bu hafta içi Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.