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Beşiktaş'ta Alexandre Pato bombası

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş hücum hattı için arayış içerisindeydi. Siyah beyazlıların yıldız oyuncu Alexandre Pato ile temasa geçtiğini iddia edildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:45
Beşiktaş'ta Alexandre Pato bombası
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Devre arası transfer döneminin başında Mario Mandzukic ile görüşen ancak oyuncunun Milan’a transferinin ardından altenatiflere yönelen Beşiktaş’ta sürpriz bir isimi gündeme geldi. Siyah beyazlı yönetimin 31 yaşındaki yıldız oyuncu Alexandre Pato ile görüştüğü söylendi.

İddialara göre Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Sergen Yalçın’a Pato’nun tekliflerine olumlu yaklaştığını ve istemesi halinde transfer edebileceklerini söyledi. Öte yandan Sergen Yalçın’ın cevabına göre yıldız oyuncunun bu hafta içi Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
PatoBeşiktaş
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