Beşiktaş'ta Alexandre Pato bombası

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:45
Devre arası transfer döneminin başında Mario Mandzukic ile görüşen ancak oyuncunun Milan’a transferinin ardından altenatiflere yönelen Beşiktaş
’ta sürpriz bir isimi gündeme geldi. Siyah beyazlı yönetimin 31 yaşındaki yıldız oyuncu Alexandre Pato
ile görüştüğü söylendi.
İddialara göre Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Sergen Yalçın’a Pato’nun tekliflerine olumlu yaklaştığını ve istemesi halinde transfer edebileceklerini söyledi. Öte yandan Sergen Yalçın’ın cevabına göre yıldız oyuncunun bu hafta içi Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 18.01.2021 00:45
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