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Beşiktaş'ta Adolfo Gaich sesleri yükselmeye başladı!

Mario Mandzukic görüşmelerinde istediğini elde edemeyen Beşiktaş yeni arayışlara başladı. Açıklamalarda CSKA Moskova forması giyen genç yıldızın Beşiktaş'a önerildiği açıklanırken Beşiktaş oyuncuyu izlemeye aldı. İlerleyen günlerde resmi teklif yapılması bekleniyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:53
Beşiktaş'ta Adolfo Gaich sesleri yükselmeye başladı!
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Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın adı sık sık Mario Mandzukic ile anılsa da oyuncuya yapılan 1,5 milyon Euroluk teklif kabul edilmedi. Dünyaca ünlü Hırvat forvet Beşiktaş’tan 6 milyon Euro talep ettikten sonra transfer görüşmelerine son verildi. Beşiktaş ise santrafor arayışlarına devam ediyor.

Yapılan açıklamalarda Beşiktaş’ın Arjantinli forvet oyuncusu Adolfo Gaich’ın takıma önerildiği belirtildi.

Lider Beşiktaş forvet arayışlarına devam ederken scout ekipleri CSKA Moskova’da forma giyen Adolfo Gaich’i Beşiktaş’a önerdi.

Adolfo gündemde

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Adolfo Gaich’in Beşiktaş’a önerildiği ve Beşiktaş’ın oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

Adolfo Gaich kimdir?

Kariyerine San Lorenzo’da başlayan Gaich sezon başında 8.5 milyon Euro karşılığında Rusya’nın CKSA Moskova takımına transfer oldu. Bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren 21 yaşında ki genç santraforun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirtildi.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşRusyaCSKA MoskovaAdolfo Gaich
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