Beşiktaş'ta Adolfo Gaich sesleri yükselmeye başladı!

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın adı sık sık Mario Mandzukic ile anılsa da oyuncuya yapılan 1,5 milyon Euroluk teklif kabul edilmedi. Dünyaca ünlü Hırvat forvet Beşiktaş’tan 6 milyon Euro talep ettikten sonra transfer görüşmelerine son verildi. Beşiktaş ise santrafor arayışlarına devam ediyor.

Yapılan açıklamalarda Beşiktaş’ın Arjantinli forvet oyuncusu Adolfo Gaich’ın takıma önerildiği belirtildi.

Adolfo gündemde

Lider Beşiktaş forvet arayışlarına devam ederken scout ekipleri’da forma giyen Adolfo Gaich’i Beşiktaş’a önerdi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Adolfo Gaich’in Beşiktaş’a önerildiği ve Beşiktaş’ın oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

Adolfo Gaich kimdir?

Kariyerine San Lorenzo’da başlayan Gaich sezon başında 8.5 milyon Euro karşılığında Rusya’nın CKSA Moskova takımına transfer oldu. Bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren 21 yaşında ki genç santraforun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirtildi.