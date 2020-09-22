Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in ilk 11'deki yeri kesinleşti!

Benard Mensah transferi sonrasında Adem Ljajic konusu ile sürekli gündeme gelen Beşiktaş’ta çözüm yolu bulundu. Adem Ljajic’in ilk 11’de oynamak istemesi sonrasında hem Mensah’la hem de Ljajic ile görüşen Beşiktaş yetkilileri teknik direktör Sergen Yalçın’ın çözüm yoluna başvurmaya karar verdi.

Benard Mensah ilk 11 oyuncusu

Sırp oyuncu geçen milli maçta sol açıkta oynayarak kalitesini ortaya koymuştu. Oyuncusunun performansını beğenen Sergen Yalçın ise Beşiktaş orta sahasında hem Mensah’ı hem de Ljajic’i birlikte oynatmaya karar verdi.

Kayserispor’dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Mensah’ın ilk 11’de oynamasına karar verilirken aynı mevkide oynayan ve oynadığı futbol ile hem yönetimin hem de taraftarların sevgilisi haline gelen Adem Ljajic ile ilgili görüşmeler yapılmıştı. İki oyuncuyu da ilk 11’e monte etmek isteyen Sergen Yalçın’ın çözüm yoluna ise Ljajic’in sıcak bakması sonrasında karar verildi.

Buna göre Mensah kendi mevkisinde oynamaya devam edecekken Adem Ljajic Sırp milli takımında forma giydiği sol açık pozisyonunda görev alacak. Sırbistan milli takım teknik direktörü tarafından Rio Ave takımına karşı sol açıktan forma şansı bulan Ljajic gösterdiği performans ile adından söz ettirmişti. Yapılan görüşmeler sonrasında Tyler Boyd yedek kulübesine çekilirken hem Mensah hem de Ljajic’in ilk 11’de olmaları taraftarları heyecanlandırdı.