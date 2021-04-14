Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun’un yaşadığı sakatlık sonrasında gözler şimdi Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar’da. 29 yaşındaki santrafor, Kamerun Milli Takımı’ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor maçlarını kaçırmıştı. Cuma günü oynanacak maç için fedakarlık yaparak sahada olmak istediğini belirten oyuncunun Ankaragücü maçında olması bekleniyor.

Siyah beyazlı takım Süper Lig 35. haftasında Ankaragücü maçına hazırlanmaya devam ediyor. Takım bugün de bireysel koşu yapıyor. Aboubakar’ın son durumunun ise yarın yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacağı biliniyor. Lakin ilk 11’de oynaması zor gibi görünüyor.

Kamerunlu futbolcunun fiziki gücünün ilk 11 için şuan uygun olmadığı düşünülüyor. Lakin 15-20 dakika oynayabileceği sağlık heyeti tarafından heyete bildirildi.

Sergen Yalçın, Cenk Tosun’un arkasından bir futbolcusunu daha sakatlık yüzünden kaybetmek istemiyor. Maç için ileri uçta ise Cyle Larin’le başlamayı düşünüyor.

Aboubakar, Porto ile 3 sezonda toplamda 41 maça çıkmıştı. Maçlarda 19 gol, 4 asist sergiledi. Beşiktaş’ta ise 25 maçta bu sayıları neredeyse yakaladı. Süper Lig’de 25 maçta 15 gol ve 5 asist sergiledi.

Beşiktaş’ın Başkanı Ahnet Nur Çebi Abuabakar hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bugün dünden daha iyi. İnşallah maça hazır hale gelir. Sonuçta futbolcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Acele etmemek lazım.”