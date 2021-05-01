Beşiktaş'lı Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş’ın transfer ettiği futbolcu Rıdvan Yılmaz, beş yıllık bir sözleşmeye imza attı. Yılmaz, sol bekte oynayacak. Aynı zamanda A Milli Takım için umut vadeden Yılmaz, en önemli genç yeteneklerden biri olarak anılmaktadır. Beşiktaş’ın A Milli takımında yer alacak olacak olan Yılmaz, 20 yaşındadır. 21 Mayısıs 2001 doğumlu olan oyuncu, her geçen gün kariyerinde ilerlemektedir.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ın altyapısında yetişmiş U-16, U-17, U-18, U-19 takımlarında forma giymiştir. Transfermarkt’a göre ise Rıdvan Yılmaz'ın piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilmektedir. Yılmaz’ın boyu ise 1.74’tür.

Yılmaz aynı zamanda Beşiktaş’ın özkaynak düzeyinde 10 yıl oynadı. İlk profesyonel maçını ise 8 Nisan 2019 yılında Süper Lig’de 7-2 yendikleri Çaykur Rizespor maçında oyunun son dakikasında çıkarak oynadı. Ardından ilk 11’de yer aldığı 27 Ocak 2020 tarihinde deplasmanda 2-1 yenildikleri Göztepe maçında yer aldı. Yılmaz, 26 Haziran 2020 tarihinde Konyaspor’u 3-0 yendikleri maçta yer aldı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğan Yılmaz, Beşiktaş forması ise 2020-2021 sezonunda beş Süper Lig ve bir Uefa Avrupa ligi olmak üzere altı maçta yer almıştır. Beşiktaş’ın A takım formasıyla ilk 2018 ve 2019 sezonları arasında yedi maçta yer aldı.

Toplamda 46 maçta yer alan Yılmaz, 2016-2017Türkiye U-16 10 2017-2018Türkiye U-17 14, 2018-2019Türkiye U-18 15, 2019-2020Türkiye U-19 6 ve 2020-Türkiye U-21 maçlarında oynadı.