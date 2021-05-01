Beşiktaş'lı Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş’ın transfer ettiği futbolcu Rıdvan Yılmaz, beş yıllık bir sözleşmeye imza attı. Yılmaz, sol bekte oynayacak. Aynı zamanda A Milli Takım için umut vadeden Yılmaz, en önemli genç yeteneklerden biri olarak anılmaktadır. Beşiktaş’ın A Milli takımında yer alacak olacak olan Yılmaz, 20 yaşındadır. 21 Mayısıs 2001 doğumlu olan oyuncu, her geçen gün kariyerinde ilerlemektedir.
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ın altyapısında yetişmiş U-16, U-17, U-18, U-19 takımlarında forma giymiştir. Transfermarkt’a göre ise Rıdvan Yılmaz'ın piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilmektedir. Yılmaz’ın boyu ise 1.74’tür.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğan Yılmaz, Beşiktaş forması ise 2020-2021 sezonunda beş Süper Lig ve bir Uefa Avrupa ligi olmak üzere altı maçta yer almıştır. Beşiktaş’ın A takım formasıyla ilk 2018 ve 2019 sezonları arasında yedi maçta yer aldı.
Toplamda 46 maçta yer alan Yılmaz, 2016-2017Türkiye U-16 10 2017-2018Türkiye U-17 14, 2018-2019Türkiye U-18 15, 2019-2020Türkiye U-19 6 ve 2020-Türkiye U-21 maçlarında oynadı.