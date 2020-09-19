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Beşiktaşlı Necip Uysal 75 hafta sonra asist yaptı!

Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın ilk golü 33. Dakikada Larin'den gelirken golün asistini yapan Necip Uysal 75 hafta sonra yaptığı asist ile büyük sevinç yaşadı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:19
Beşiktaşlı Necip Uysal 75 hafta sonra asist yaptı!
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d2020 – 2021 Süper Lig’in 2. Haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Necip Uysal’ın 33. Dakikada Larin’e asist yapması Necip’in 75 maç sonraki ilk asisti oldu. Kafa pası ile Beşiktaş’ın golüne ortak olan Necip’in gol sevinci görülmeye değerdi.


Beşiktaş Antalyaspor’u evinde ağırladığı maçta 33. Dakikada gelen Larin’in golünün asistini Necip yaptı. Böylelikle 75 hafta sonra ilk asistini yapan Necip büyük sevinç yaşadı. Defansın sağında oynayan Uysal son olarak 7 Nisan 2018 yılında Beşiktaş’ın Göztepe’yi 5-1’lik skorla geçtiği maçın 64. Dakikasında 64. Dakikada Tosic’in skoru 3-0’a getirdiği golün asistini veren Necip böylelikle 75 haftalık asist orucunu da bozmuş oldu.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyasporNecip UysalAsist
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