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Beşiktaşlı Mirin'in kadro dışı kalmasının sebebi Hatayspor olarak açıklandı!

Beşiktaş Mirin'i kadro dışı bıraktıktan sonra pek çok taraftar Mirin'in neden kadro dışı kaldığını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalar sonrasında Mirin'in Hatayspor'la yapılan transfer anlaşmasından vazgeçmesi ve Hatay'a gitmemek istemesi onu kadro dışı bıraktı denildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:08
Beşiktaşlı Mirin'in kadro dışı kalmasının sebebi Hatayspor olarak açıklandı!
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Beşiktaş’ta büyük umutlarla alınan Mirin’in istediği performansı verememesi sonrasında bu sezon kadro dışı kalması merak edilmişti. Mirin’in neden kadro dışı kaldığı araştırılırken yapılan açıklamalar Mirin’in neden kadro dışı kaldığı açıklar nitelikte oldu.


Mirin’in kadro dışı kalmasının sebebi Hatayspor ile yapılan transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanması ancak Mirin’in Hatay’a gitmek istememesi oldu.

Hatayspor ile yapılan görüşmeler sonucunda transfere yeşil ışık yakılırken oyuncunun Hatayspor’a gitmek istememesi kadro dışı kalmasına neden oldu. Mirin’in senelik maaşı konusunda her türlü anlaşma sağlayan iki ekibin transferin gerçekleşmesine saatler kala Mirin’in hayır demesi sonrasında Beşiktaş oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
MirinBeşiktaşHatayspor
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