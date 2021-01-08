İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!

Beşiktaşlımili futbolcu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu ve model olan Melisa Aslı Pamuk evlenme kararı aldı. Nişan yapan çift sonrasında taraftalar ve Melisa Aslı Pamuk hayranları araştırmalara başladı. Pek çok kişi ikilinin nişan görüntülerini merak ederken oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk araştırılmaya başlandı.

08 Ocak 2021 Cuma 01:52
Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!
Takip Et:

Beşiktaş’ın milli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile nişanlanan Melisa Aslı Pamuk pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Hollanda’da nişanlanacak olan ikili sonrasında Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı taraftarlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Oyunculuk ve modellik yapan başarılı isim Melisa Aslı Pamuk dizi ve film severler tarafından araştırılıyor.

2020 yılında evleneceklerini açıklamalarına rağmen pandemi nedeni ile düğünlerini erteleyen Özyakup ve Pamuk ikilisi nişan kararı aldı. 2021 yılının yaz aylarında evleneceklerini belirten ikili Hollanda’da yaptıkları nişan ile dünya evine girdi.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda Haarlem’de doğan Pamuk, henüz 13 yaşındayken oyunculuk ile tanışan Pamuk Bos Bros. Film And TV Production tarafından yayınlanan Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) ile ortak yapılan Dat Zit Wel Snor kısa filminde başrol oyuncusu olarak görev aldı.

14 yaşında modelliğe başlayan Melisa Hayal Pamuk 2011 Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Daha sonra katıldığı Miss Universe güzellik yarışmasında derece alan Pamuk 2009 yılında da Best Model of Turkey yarışmasında Best Promosing ödülünü aldı.

Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan başarılı model Türkiye’ye döndükten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Kariyerine reklam filmleri ile başlayan Pamuk ilk defa Yer Gök Aşk dizisinde görev aldı. Yer Gök Aşk dizisi ile aynı yıl vizyona giren G.D.O. KaraKedi filmi ile sinemaya adım atan Melisa Aslı Pamuk pek çok dizi ve filmde görev aldı.

Türkçe, İngilizce, Flemenkçe, Almanca ve Fransızca dillerini bilen Melisa Aslı Pamuk uzun bir süredir Oğuzhan Özyakup ile birliktedir. 1.76 cm boyunda olan Pamuk 55 kilodur.

Sosyal medya hesabı ile de gündemden düşmeyen ve pek çok hayranı bulunan Melisa Aslı Pamuk yaptığı paylaşımlar ile pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Evlilik sonrasında Türkiye’ye kesin dönüş yapacağını, dizi ve film projelerinde görev almaya devam edeceğini belirten Melisa Aslı Pamuk oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

Melisa Aslı Pamuk dizileri

2012-2013 - Yer Gök Aşk (Sevda)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe)

2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade

2014-2015 - Ulan İstanbul (Zeynep)

2015-2017 - Kara Sevda (Asu Kozcuoğlu)

2018-2019 - Çarpışma (Cemre Gür)

2020 - Yeni Hayat (Yasemin Karatan)

Melisa Aslı Pamuk filmleri

2004 - Dat zit wel snor

2012 - G.D.O. KaraKedi (Elmas)



Son Güncelleme: 08.01.2021 01:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan ÖzyakupMelisa Aslı PamukNişanEvlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!
Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!
Epic Games değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz dağıtacak!
Epic Games değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz dağıtacak!
Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!
Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u mağlup etti
Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u mağlup etti
Süperlig gol kralı Aaron Bounpendza kimdir ve futbol kariyeri!
Süperlig gol kralı Aaron Bounpendza kimdir ve futbol kariyeri!

Popüler Haberler

Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
İşsizlik ödeneği için hangi belgeler gerekli? İşsizlik maaş başvurusunda istenilen belgeler
TV'de bugün hangi maçlar var? 8 Ocak 2021 Cuma Canlı futbol maç programı
Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
Maaşa ne kadar haciz gelebilir? Haciz durumunda maaşın ne kadarı kesilir?
Deprem çantasında olması gereken malzeme ve besinler nelerdir?
1000 TL pandemi yardımı destek nakit yardım başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama
Baharı Beklerken dizisi bitti mi, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
Prefabrik ev yapım desteği nedir? 2021 Prefabrik ev yapım yardım destek tutarı ve şartları
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Ocak 2021 Cuma
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Ocak 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.