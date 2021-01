Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!

Beşiktaş’ın milli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile nişanlanan Melisa Aslı Pamuk pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Hollanda’da nişanlanacak olan ikili sonrasında Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı taraftarlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Oyunculuk ve modellik yapan başarılı isim Melisa Aslı Pamuk dizi ve film severler tarafından araştırılıyor.

2020 yılında evleneceklerini açıklamalarına rağmen pandemi nedeni ile düğünlerini erteleyen Özyakup ve Pamuk ikilisi nişan kararı aldı. 2021 yılının yaz aylarında evleneceklerini belirten ikili Hollanda’da yaptıkları nişan ile dünya evine girdi.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda Haarlem’de doğan Pamuk, henüz 13 yaşındayken oyunculuk ile tanışan Pamuk Bos Bros. Film And TV Production tarafından yayınlanan Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) ile ortak yapılan Dat Zit Wel Snor kısa filminde başrol oyuncusu olarak görev aldı.

14 yaşında modelliğe başlayan Melisa Hayal Pamuk 2011 Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Daha sonra katıldığı Miss Universe güzellik yarışmasında derece alan Pamuk 2009 yılında da Best Model of Turkey yarışmasında Best Promosing ödülünü aldı.

Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan başarılı model Türkiye’ye döndükten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Kariyerine reklam filmleri ile başlayan Pamuk ilk defa Yer Gök Aşk dizisinde görev aldı. Yer Gök Aşk dizisi ile aynı yıl vizyona giren G.D.O. KaraKedi filmi ile sinemaya adım atan Melisa Aslı Pamuk pek çok dizi ve filmde görev aldı.

Türkçe, İngilizce, Flemenkçe, Almanca ve Fransızca dillerini bilen Melisa Aslı Pamuk uzun bir süredir Oğuzhan Özyakup ile birliktedir. 1.76 cm boyunda olan Pamuk 55 kilodur.

Melisa Aslı Pamuk dizileri

Sosyal medya hesabı ile de gündemden düşmeyen ve pek çok hayranı bulunan Melisa Aslı Pamuk yaptığı paylaşımlar ile pek çok kişinin dikkatini çekiyor.sonrasında Türkiye’ye kesin dönüş yapacağını, dizi ve film projelerinde görev almaya devam edeceğini belirten Melisa Aslı Pamuk oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

2012-2013 - Yer Gök Aşk (Sevda)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Ayşe)

2014 - Her Sevda Bir Veda (Azade

2014-2015 - Ulan İstanbul (Zeynep)

2015-2017 - Kara Sevda (Asu Kozcuoğlu)

2018-2019 - Çarpışma (Cemre Gür)

2020 - Yeni Hayat (Yasemin Karatan)

Melisa Aslı Pamuk filmleri

2004 - Dat zit wel snor

2012 - G.D.O. KaraKedi (Elmas)