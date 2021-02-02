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Beşiktaşlı Güven Yalçın İtalya yolcusu! Beşiktaş'tan açıklama!

Beşiktaş'ın genç milli oyuncusu Güven Yalçın'ın İtalya ekiplerinden Lecce'ye kiralandığı açıklandı. Sözleşme detayları ile ilgili bilgi verilmezken Güven'in İtalya'ya gideceği belirtildi.

02 Şubat 2021 Salı 01:24
Beşiktaşlı Güven Yalçın İtalya yolcusu! Beşiktaş'tan açıklama!
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Beşiktaş’ta forma giyen milli oyuncu Güven Yalçın’ın İtalyan ekibe kiralandığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda oyuncunun Lecce’ye gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklamada, ‘Profesyonel oyuncumuz Güven Yalçın 2020 – 2021 sezonunun sonuna kadar İtalya’nın Lecce kulübüne kiralanmıştır. Satın alma opsiyonu ile gerçekleştirilen transferde İtalyan ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Güven Yalçın’a kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız.’ Açıklamaları yapıldı.

Güven Yalçın bu sezon Beşiktaş forması ile 16 maça çıkarken 3 gol atarak takımına katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:24
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşItalyaLecceGüven YalçınKiralık
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