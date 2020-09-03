Beşiktaşlı file bekçisinden Sergen Yalçın çıkışı: ''Hocamı mahçup etmeyeceğim.''

Beşiktaş altyapısından yetişerek bu sezon fileyi devralmaya hazırlanan 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, kulübünün teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kendisine büyük bir güven duyduğunu açıkladı.

‘’Bahane üretmeye gerek yok’’

Sergen Hoca’nın kendisine duyduğu güveni hem iyi oynadığında hem de kötü oynadığında dile getirdiğini belirten genç file bekçisi, ‘’Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız.’’ diye belirtti.

Destanoğlu, PAOK müsabakası ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde bahane üretmeye gerek olmadığını işaret ederek, kötü başladıklarını söyledi. Gelen fırsatların değerlendirilemediğini söyleyen genç kaleci, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda uzunca bir serüven olduğunu dile getirerek oynanacak bütün maçların çok önemli olduğunu kaydetti.