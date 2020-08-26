Beşiktaşlı Enzo Roco'nun geleceğine karar verildi!

2018 – 2019 sezonunda transfer Beşiktaş’a stoper olarak gelen 27 yaşında ki Enzo Roco’nun takımda kalıp kalmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Siyah – beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın Roco ile ilgili kararını kulübe bildirdiği belirtildi.
Roco’nun bugüne kadar Beşiktaş’a maliyeti
Beşiktaş Enzo Roco için 2018 yılında Cruz Azul takımına bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Bonservisi Beşikta’ta olan Roco 2018 yılında 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Roco’nun yıllara göre aldığı ücret,
- 2018-2019 sezonu: 1.4 milyon Euro
- 2019-2020 sezonu: 1.4 milyon Euro
- 2020-2021 sezonu: 1.5 milyon Euro
Ayrıca ligte toplam 27 maça çıkan Roco 2 gol atarak takıma katkıda bulundu.
Son Güncelleme: 26.08.2020 21:13