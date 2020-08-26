Beşiktaşlı Enzo Roco'nun geleceğine karar verildi!

2018 – 2019 sezonunda transfer Beşiktaş’a stoper olarak gelen 27 yaşında ki Enzo Roco’nun takımda kalıp kalmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Siyah – beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın Roco ile ilgili kararını kulübe bildirdiği belirtildi.

Roco’nun bugüne kadar Beşiktaş’a maliyeti

2018 yılından beri Beşiktaş forması giyen Roco ile yolların ayrılacağı belirtildi. İddialara göre oyuncunun menajeri İstanbul’a davet edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş’tan ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Beşiktaş Enzo Roco için 2018 yılında Cruz Azul takımına bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Bonservisi Beşikta’ta olan Roco 2018 yılında 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Roco’nun yıllara göre aldığı ücret,

2018-2019 sezonu: 1.4 milyon Euro

2019-2020 sezonu: 1.4 milyon Euro

2020-2021 sezonu: 1.5 milyon Euro

Ayrıca ligte toplam 27 maça çıkan Roco 2 gol atarak takıma katkıda bulundu.