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Beşiktaşlı Enzo Roco'nun geleceğine karar verildi!

2018 yılından beri Beşiktaş forması giyen Enzo Roco'nun takımda ki geleceği belli oldu. Sergen Yalçın gelecek sezon takım planlamasına başlarken kadroda bulunmayacak oyuncular ile yolların ayrılacağı belirtilmişti. Sergen Yalçın gelecek sezon planlamasında Roco'yu düşünmediğini belirterek oyuncunun takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:13
Beşiktaşlı Enzo Roco'nun geleceğine karar verildi!
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2018 – 2019 sezonunda transfer Beşiktaş’a stoper olarak gelen 27 yaşında ki Enzo Roco’nun takımda kalıp kalmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Siyah – beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın Roco ile ilgili kararını kulübe bildirdiği belirtildi.


2018 yılından beri Beşiktaş forması giyen Roco ile yolların ayrılacağı belirtildi. İddialara göre oyuncunun menajeri İstanbul’a davet edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş’tan ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Roco’nun bugüne kadar Beşiktaş’a maliyeti

Beşiktaş Enzo Roco için 2018 yılında Cruz Azul takımına bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Bonservisi Beşikta’ta olan Roco 2018 yılında 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Roco’nun yıllara göre aldığı ücret,

  • 2018-2019 sezonu: 1.4 milyon Euro
  • 2019-2020 sezonu: 1.4 milyon Euro
  • 2020-2021 sezonu: 1.5 milyon Euro

Ayrıca ligte toplam 27 maça çıkan Roco 2 gol atarak takıma katkıda bulundu.



Son Güncelleme: 26.08.2020 21:13
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşEnzo Roco
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