Beşiktaşlı Adem Ljajic'e İtalyan kulüp talip oldu!

Beşiktaş’ın 6.5 milyon Euro bonservisi ile satın aldığı Adem Ljajic gösterdiği performansın beğenilmemesi nedeni ile transfer listesine konulmuştu. uzun zamandır kimsenin talip olmadığı Ljajic için İtalyan kulübü Genoa’nın talip olduğu ve oyuncuyu istediği açıklandı.

29 yaşında ki oyunun sık sakatlanması ve performansının düşük olması nedeni ile kadroda istenilmemesi transfer listesine koyulmasına neden olurken oyuncuya İtalyan kulübü Geona’nın talip olduğu belirtildi. Beşiktaşlı yöneticilerin Adem Ljajic için 5 milyon Euro bonservis beklemesine karşılık transfer gerçekleşmezse Beşiktaş Adem Ljajic’i kiralama yoluna gideceği açıklandı. Kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından bir tanesi olan Ljajic kulüpten 3.2 milyon Euro maaş alıyor. Borçları nedeni ile ekonomik daralmaya gitmek isteyen Beşiktaş ise Adem Ljajic’i satarak hem yabancı kontenjanını açmak istiyor hem de maaş yükünden kurtulmak istiyor.

29 yaşında ki Adem Ljajic’in 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Genoa’nın oyuncu ile yakından ilgilendiği belirtildi.