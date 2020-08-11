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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi anahtarı PAOK oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme müsabakası kapsamında Yunan kulübü PAOK ile karşı karşıya gelecek. Renktaş kulüpler arasında oynanacak nefes kesen müsabakanın 25 veya 26 Ağustos tarihinde oynanması bekleniyor.

11 Ağustos 2020 Salı 00:34
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi anahtarı PAOK oldu
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan’ın Selanik kentinde 1926’da kurulmuş olan PAOK, 29 bin 800 kişi kapasiteli Toumba Stadı’na ev sahipliği yapıyor. İki siyah beyazlı ekip de 25 ya da 26 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan’da tek maçlık müsabakada tur atlama mücadelesi ortaya koyacak.

Yunanistan’da 3 defa şampiyon oldu

Yunanistan Ligi’nde 3 kez şampiyon olan PAOK, 2018 – 2019 yılındaki son lig şampiyonluğunu namağlup olarak gerçekleştirmeyi başardı.


Siyah beyazlı kulüp 7 defa Yunanistan Kupası’nı kazanırken, 2019 – 2020 sezonunu 2. sırada tamamlamayı başardı.

Kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor

PAOK kadrosunda geçmiş dönemde Süper Lig’de görev yapan Miroslav Stoch ile Diego Biseswar’a yer veriyor. Stoch daha önce Fenerbahçe ile Bursaspor’da forma giyerken, Biseswar Kayserispor’da ter döktü.

Öte yandan kısa bir süre önce Stoch’un COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.



Son Güncelleme: 11.08.2020 00:34
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPaokŞampiyonlar LigiTürkiyeSpor
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