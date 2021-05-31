Beşiktaş'ın transfer ismi Diego Laxalt oldu

2020 yılının Lig birincisi olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Yeni sezon da aynı performansı sergilemek isteyen takım transfer çalışmalarına başladı. Alışa gelmişin yanında güzel bir kadro kurmak isteyen kulüp Sergen Yalçın’ın çalışmaları ile isimler duyuruldu.

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Laxalt önümüzdeki sezon kendi takımında yer almayacağı ve bu fırsatı da siyah beyazlı takımın değerlendirildiği gündeme geldi. oyuncuyu ikna etmeye çalışan Beşiktaş kulübü olumsuz sonuca ulaşabilecek mi sabırsızlıkla bekleniyor.

Poro da Laxalt’ı transfer etmek istiyor

Kendi bölgesinde başarılı olan sol bek oyuncusu ilgileri üzerine çekti. Portekiz temsilcisi olan Porto’nun da Diego Laxalt’ı transfer etmek için konunun üzerine fazlasıyla düşüldü. Sol bekin şartlarını ise Milan ile görüşecek olan Beşiktaş ileriki günlerde resmi bir açıklama yaparak konu hakkında detayları iletecek.