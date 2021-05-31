Beşiktaş'ın transfer ismi Diego Laxalt oldu

2020 yılının Lig birincisi olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Yeni sezon da aynı performansı sergilemek isteyen takım transfer çalışmalarına başladı. Alışa gelmişin yanında güzel bir kadro kurmak isteyen kulüp Sergen Yalçın’ın çalışmaları ile isimler duyuruldu.
Poro da Laxalt’ı transfer etmek istiyor
Kendi bölgesinde başarılı olan sol bek oyuncusu ilgileri üzerine çekti. Portekiz temsilcisi olan Porto’nun da Diego Laxalt’ı transfer etmek için konunun üzerine fazlasıyla düşüldü. Sol bekin şartlarını ise Milan ile görüşecek olan Beşiktaş ileriki günlerde resmi bir açıklama yaparak konu hakkında detayları iletecek.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:05