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Beşiktaş'ın transfer ismi Diego Laxalt oldu

Süper Lig’in bitmesi ile yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Beşiktaş’ın üzerinde çalıştığı isim olan Diego Laxalt takıma yetenekli futbolcuyu transfer yapabilmek için uğraştığı da gündeme geldi. İşte Beşiktaş’ın transfer gündemi hakkında detaylar

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:05
Beşiktaş'ın transfer ismi Diego Laxalt oldu
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2020 yılının Lig birincisi olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Yeni sezon da aynı performansı sergilemek isteyen takım transfer çalışmalarına başladı. Alışa gelmişin yanında güzel bir kadro kurmak isteyen kulüp Sergen Yalçın’ın çalışmaları ile isimler duyuruldu.

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Laxalt önümüzdeki sezon kendi takımında yer almayacağı ve bu fırsatı da siyah beyazlı takımın değerlendirildiği gündeme geldi. oyuncuyu ikna etmeye çalışan Beşiktaş kulübü olumsuz sonuca ulaşabilecek mi sabırsızlıkla bekleniyor.

Poro da Laxalt’ı transfer etmek istiyor

Kendi bölgesinde başarılı olan sol bek oyuncusu ilgileri üzerine çekti. Portekiz temsilcisi olan Porto’nun da Diego Laxalt’ı transfer etmek için  konunun üzerine fazlasıyla düşüldü. Sol bekin şartlarını ise Milan ile görüşecek olan Beşiktaş ileriki günlerde resmi bir açıklama yaparak konu hakkında detayları iletecek.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:05
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Beşiktaş Da TransferSol Bek TransferiSiyah Beyazlı Takım Futbolcusu
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