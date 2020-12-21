Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü 2020 yılının 3. Olağan Divan Toplantısında yapılan açıklamalar merak edilmeye başlandı. Yapılan toplantıda Beşiktaş kulübünün resmi borcu açıklanırken pek çok taraftar kulübün borcunu merak etmeye başladı.
Beşiktaş Stadyumu olan Vodafone Park Basın toplantısı salonunda yapıaln Olağan Divan Kurulu Toplantısında söz alan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel Beşiktaş’ın resmi borunu açıkladı.
3 milyar 3756 milyon TL borç
Divan kurulunda söz alan Feyyaz Tuncel Beşiktaş’ın resmi borcunun 3 milyar 376 milyon 82 TL olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 12:41