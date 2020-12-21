Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü 2020 yılının 3. Olağan Divan Toplantısında yapılan açıklamalar merak edilmeye başlandı. Yapılan toplantıda Beşiktaş kulübünün resmi borcu açıklanırken pek çok taraftar kulübün borcunu merak etmeye başladı.

Beşiktaş kulübü 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplandı. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ile birlikte toplanan divan üyeleri açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Stadyumu olan Vodafone Park Basın toplantısı salonunda yapıaln Olağan Divan Kurulu Toplantısında söz alan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel Beşiktaş’ın resmi borunu açıkladı.

3 milyar 3756 milyon TL borç

Divan kurulunda söz alan Feyyaz Tuncel Beşiktaş’ın resmi borcunun 3 milyar 376 milyon 82 TL olduğunu kamuoyu ile paylaştı.