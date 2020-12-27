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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı için çıkardığı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Son olarak 28 Aralık günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma için Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda sürpriz bir ismin yer almadığı görüldü...

27 Aralık 2020 Pazar 21:59
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı için çıkardığı kamp kadrosu belli oldu!
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Süper Lig’in 15. Haftasında kendi sahasında Sivasspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ın kamp kafilesinde hangi oyuncuların yer aldığı belli oldu. Kara Kartal’ın Sivasspor maçı için belirlediği kamp kadrosunda takımın en önemli oyuncularından olan Vincent Aboubakar’ın yer almadığı görüldü. Aboubakar kısa süre önce annesinin ölüm haberini almıştı. Diğer yandan sakatlıkları olduğu bilinen Josef De Souza, Adem Ljajic ve Gökhan Töre’nin de kamp kadrosunda bulunmadığı ifade edildi.

Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanacak olan Süper Lig 15. Hafta karşılaşması 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da beIN Sports ekranlarında canlı olarak izlenecek. Heyecan dolu karşılaşmayı deneyimli hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSivassporSüper Lig
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