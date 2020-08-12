Beşiktaş'ın Şampiyonlar Liginde rakibi belli oldu

2019-2020 sezonunda başarılı bir grafik sergileyen ve Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş Süper Ligi ikinci tamamlayan Trabzonspor’un Avrupa liglerinden men edilmesiyle Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme maçları oynamaya hak kazanmış oldu..

Beşiktaş’ın şampiyonlar liginde karşılaçacağı ilk rakibi bugün saat 13:00 da çekilecek kura ile belli olacak. Beşiktaş, Yunanistan takımlarından PAOK, Hollanda’takımlarından AZ Alkmaar ve Hırvatistan takımlarından Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek. Eşleşme sonucunda bir maç oynanacak ve maçın 25 yada 26 Ağustos’ta yapılması bekleniyor.Maçlar korona-virüs salgını nedeniyle seyircisiz şekilde oynanacak.Maçların hangi tarafta oynanacağı daha sonra çekilecek kura ile belirlenecek.