Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Beşiktaş kimlerle maç yapacak?

2020-2021 sezonu şampiyon Ligini başarı ile tamamlayan Beşiktaş, Devler Ligi için beklediği gün geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sezonu 4. bitirmesi sonrasında Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından sonra devler Ligine katılması kesinleşti. Taraftarlar takımının hangi torbada yer alacağını merak ediyor. 2020-2021 sezonunda galibiyet kazanan takım bir yıl boyunca mücadele etmesinin ardından Türkiye'de sezonun şampiyon olmayı hak kazandı.
Kura çekiminde 3.veya 4.torbada yer alacak kara kartal oynayacak maçları Avrupa Ligi finalinde büyük önem arz ediyor. Takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve öğrencileri lig için Manchester United ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maçla belli olacak. İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak.
3.veya 4.torbada yer alacan olan siyah beyazlılar ilk 2 torbasında zor takımlar yer alıyor. 3.gruğta biraz daha güçlenen Beşiktaş, ekonomik gelir seviyesini üstlere taşıyacak. Türkiye’yi temsil edecek olan takım 30 milyon Euro'luk parayı kasasına koyacak.
DEVLER LİGİ'NDE MUHTEMEL TORBALAR
1.TORBA
Atletico Madrid
M.City
B.Münih
İnter
Lille
Sporting Lisbon
M.United/Villarreal*
Chelsea*
2.TORBA
R.Madrid
Barcelona
Juventus
PSG
Liverpool
Sevilla
B.Dortmund*
3.TORBA
BEŞİKTAŞ*
Ajax
S.Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit*
4.TORBA
Monaco*
D.Kiev
D.Zagreb*
Slavya Prag*
Olympiakos/Kopenhag*
Club Brugge
Milan
Wolfsburg
(Not: Yanında (*) bulunan takımların durumu ön eleme maçlarına ya da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin sonucuna göre netlik kazanacak.)