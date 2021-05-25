Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Beşiktaş kimlerle maç yapacak?

2020-2021 sezonu şampiyon Ligini başarı ile tamamlayan Beşiktaş, Devler Ligi için beklediği gün geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sezonu 4. bitirmesi sonrasında Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından sonra devler Ligine katılması kesinleşti. Taraftarlar takımının hangi torbada yer alacağını merak ediyor. 2020-2021 sezonunda galibiyet kazanan takım bir yıl boyunca mücadele etmesinin ardından Türkiye'de sezonun şampiyon olmayı hak kazandı.

Kura çekiminde 3.veya 4.torbada yer alacak kara kartal oynayacak maçları Avrupa Ligi finalinde büyük önem arz ediyor. Takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve öğrencileri lig için Manchester United ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maçla belli olacak. İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak.





3.veya 4.torbada yer alacan olan siyah beyazlılar ilk 2 torbasında zor takımlar yer alıyor. 3.gruğta biraz daha güçlenen Beşiktaş, ekonomik gelir seviyesini üstlere taşıyacak. Türkiye’yi temsil edecek olan takım 30 milyon Euro'luk parayı kasasına koyacak.

DEVLER LİGİ'NDE MUHTEMEL TORBALAR

1.TORBA

Atletico Madrid

M.City

B.Münih

İnter

Lille

Sporting Lisbon

M.United/Villarreal*

Chelsea*



2.TORBA

R.Madrid

Barcelona

Juventus

PSG

Liverpool

Sevilla

Porto*

B.Dortmund*



3.TORBA

BEŞİKTAŞ*

Ajax

S.Donetsk*

RB Leipzig

Salzburg*

Benfica*

Atalanta

Zenit*



4.TORBA

Monaco*

D.Kiev

D.Zagreb*

Slavya Prag*

Olympiakos/Kopenhag*

Club Brugge

Milan

Wolfsburg

(Not: Yanında (*) bulunan takımların durumu ön eleme maçlarına ya da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin sonucuna göre netlik kazanacak.)