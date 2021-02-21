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Beşiktaş'ın neden maçı yok, ertelendi mi?

Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig’de 26. haftanın başında lider ile aynı puanı alarak 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş şampiyonluk yarışına devam ederken, yirmi bir takımın mücadele verdiği ligde kırk hafta oynayacak. Her hafta bir takım müsabaka oynamayarak haftayı pas geçiyor. Seyirci ise siyah beyazlı takımın bu hafta neden maçının olmadığını merak ediyor. Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş – Denizlispor karşılaşması ne zaman?

21 Şubat 2021 Pazar 16:21
Beşiktaş'ın neden maçı yok, ertelendi mi?
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Spor Toto Süper Lig 26. haftada maç heyecanı devam ediyor. Lig’de zirve çekişmesi devam ederken Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 51 puan ile liderlik koltuğunu paylaşmakta. Toplam olarak 21 takımın mücadelesini sürdürdüğü Süper Lig’de bu yıl 40 hafta süresince maçlar sürecek. Bütün takımlar lig maratonu süresince 1 hafta maç oynamayarak haftasını bay geçiriyor. Süper Lig fikstüründe bu hafta Beşiktaş’ın adını göremeyen taraftarlar ise “Siyah beyazlı takımın bu hafta maçı yok mu?” sorusunu sormaya başladı. Siyah beyazlı takımın bu hafta maçı yok mu, maçlar ertelendi mi? Beşiktaş – Denizlispor karşılaşması ne zaman oynanacak?

Beşiktaş’ın maçları ertelendi mi, Beşiktaş’ın bu hafta maçı yok mu?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig fikstürü gereğince, yirmi bir takımın mücadelesi olduğundan dolayı herhangi bir takım ile eşleşmeyerek haftayı bay geçti. Beşiktaş haftaya lige kaldığı yerden devam edecek.

Beşiktaş – Denizlispor karşılaşması ne zaman yapılacak?

Beşiktaş – Denizlispor karşılaşması Süper Lig 27. haftasında Vodafone Park’da yapılacak. 26 Şubat Cuma gününde saat 19.00’da olacak karşılaşma BeIN Sports HD’den canlı yayın ile aktarılacak.

Bay geçmek ne anlama geliyor?

Tek rakamlı düzenlenmekte olan ligler ya da tunuvalarda 1 haftasını maça çıkmadan veya tunuva elemesini geçen takımlar için bay geçti ifadesi kullanılır.  



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:21
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