Beşiktaş'ın kural hatası itirazı haklı bulundu

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamasında, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nca 18 Mart tarihinde kabul edilmeyen itirazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nca iptal edildiğini bildirdi.

Açıklamada, tescillenen kural hatasıyla kulübün maddi ya da manevi hiçbir kayıp yaşamamasının Türkiye Basketbol Federasyonu için büyük bir şans olduğu vurgulanırken; siyah beyazlı takımın,salgın şartlarında uzun ve yorucu bir sezonda oynamak zorunda kalan takımları olumsuz etkilememek ve oyuncuları mağdur etmemek için tescillenmiş olan kural hatasından dolayı serinin şeklinin değişmesini öne sürerek ING Basketbol Süper Ligi play off final serisi karşılaşmalarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma haklarını kullanmadıkları da belirtildi.

Ayrıca, bu dava adına siyah beyazlı takımın avukata ödediği miktarın Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tahsil edilip Beşiktaş’a ödenmesi hükmü verildiği bilgisi de paylaşıldı.