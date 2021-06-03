İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Beşiktaş'ın kural hatası itirazı haklı bulundu

Siyah beyazlı takım ING Basketbol Süper Ligi 24. Haftada TOFAŞ’la karşılaşmıştı. Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Kulübü kural hatası olduğunu iddia ederek itiraz etti. Kulübün yaptığı itiraz bugün kabul edildi ve Beşiktaş Kulübü haklı bulundu.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:25
Beşiktaş'ın kural hatası itirazı haklı bulundu
Takip Et:

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamasında, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nca 18 Mart tarihinde kabul edilmeyen itirazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nca iptal edildiğini bildirdi.

Açıklamada, tescillenen kural hatasıyla kulübün maddi ya da manevi hiçbir kayıp yaşamamasının Türkiye Basketbol Federasyonu için büyük bir şans olduğu vurgulanırken; siyah beyazlı takımın,salgın şartlarında uzun ve yorucu bir sezonda oynamak zorunda kalan takımları olumsuz etkilememek ve oyuncuları mağdur etmemek için tescillenmiş olan kural hatasından dolayı serinin şeklinin değişmesini öne sürerek ING Basketbol Süper Ligi play off final serisi karşılaşmalarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma haklarını kullanmadıkları da belirtildi.

Ayrıca, bu dava adına siyah beyazlı takımın avukata ödediği miktarın Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tahsil edilip Beşiktaş’a ödenmesi hükmü verildiği bilgisi de paylaşıldı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşın Kural Hatası Itirazı Kabul EdildiTbfBeşiktaş Kural Ihlali Itirazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?
EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?
UEFA Süper Kupa İstanbul'da olacak mı?
UEFA Süper Kupa İstanbul'da olacak mı?
Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Alev Alev oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sol Yanım dizisindeki İdil karakteri Kimdir? Seda Akman dizideki rolü ve hayatı
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Diyetisyen devlet çalışanı maaşları
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Akrep yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Akrep yeni bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.