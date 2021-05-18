İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?

Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğunun ardından taraftarlar kupa töreninin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu sezonda pandemi nedeni ile kupa töreni seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Taraftarlar takımlarına desteğini sosyal medya üzerinden gösterecek.

18 Mayıs 2021 Salı 00:19
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Takip Et:

Bu sezonun şampiyonunun Beşiktaş olması ile birlikte taraftar şampiyonluk kutlamaları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 19 Mayıs’ta Vodafone Park stadında yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama geldi. İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş’a gönderilen mesaj ile şampiyonluk kutlamalarının bu yıl seyircisiz yapılacağı öğrenildi.

Korona virüs nedeni ile seyircisiz yapılacak olan kutlamaların yanı sıra iki yıldır yapılan tekne turu da bu sene yapılmayacak. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yapacağı destek ile şampiyonluk kutlamasına dahil olacak. Kutlamanın ardından futbolcular ve teknik ekip yoğun geçen sezonun ardından tatile girecek.

Geçtiğimiz senede şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar hem statta hem de tekne turunda şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirmişti.


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?
Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Uğur Karakullukçu kimdir? Uğur Karakullukçu saldırıya mı uğradı? Uğur Karakullukçu'ya kim neden saldırdı?
Uğur Karakullukçu kimdir? Uğur Karakullukçu saldırıya mı uğradı? Uğur Karakullukçu'ya kim neden saldırdı?
Beşiktaş ne kadar Süper Lig yayın geliri aldı?
Beşiktaş ne kadar Süper Lig yayın geliri aldı?

Popüler Haberler

Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
18 Mayıs 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Altın ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 18 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Mayıs 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 18 Mayıs 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 18 Mayıs 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 18 Mayıs 2021 Salı itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Mayıs 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 18 Mayıs 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Mayıs 2021 Salı
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 16 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Star TV 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kardeşlerim 14. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Maraşlı 19.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Hububat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.