Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?

Bu sezonun şampiyonunun Beşiktaş olması ile birlikte taraftar şampiyonluk kutlamaları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 19 Mayıs’ta Vodafone Park stadında yapılacak olan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama geldi. İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş’a gönderilen mesaj ile şampiyonluk kutlamalarının bu yıl seyircisiz yapılacağı öğrenildi.

Korona virüs nedeni ile seyircisiz yapılacak olan kutlamaların yanı sıra iki yıldır yapılan tekne turu da bu sene yapılmayacak. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yapacağı destek ile şampiyonluk kutlamasına dahil olacak. Kutlamanın ardından futbolcular ve teknik ekip yoğun geçen sezonun ardından tatile girecek.

Geçtiğimiz senede şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar hem statta hem de tekne turunda şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirmişti.