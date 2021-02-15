Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal:

Süper Lig’in 25.haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş, zorlu maçı 3-0’la geçti. Karşılaşmada çok iyi bir performans sergileyen kaptan Necip Uysal, maç sonu açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibin alt yapısında yetişen ve takımın kaptanlarından biri olan Necip Uysal şu anda takımının jokeri konumunda yer alıyor.

Özellikle Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen Necip Uysal, bu süre içerisinde toplam 6 farklı bölgede görev aldı. Kaptan Necip Uysal kendisine sorulan mevki sorusuna şu şekilde yanıt verdi;

"Nerede oynayacağımın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok."

Bu yanıtın ardından muhabirlerin kalede oynamak hakkındaki sorusuna da “ihtiyaç oluşa oraya da geçerim” diyerek yanıt veren 30 yaşındaki oyuncu maçın kazandıkları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.