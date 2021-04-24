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Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Kayserispor karşısına çıkaracağı ilk 11'leri belirledi

Bu akşam Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Süper Lig'in 37'inci haftası için oynanacak olan karşılaşma için Beşiktaş'ın teknik hocası Sergen Yalçın ilk 11'in kimler olacağını belirledi. İşte, Lig'de 50. kez karşılaşacak olan kritik mücadelenin oyuncuları..

24 Nisan 2021 Cumartesi 10:24
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Kayserispor karşısına çıkaracağı ilk 11'leri belirledi
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Süper Lig'in 37'inci haftasında Beşiktaş ile HES Kablo Kayserispor arasında bir mücadele gerçekleşecek. Vodafone Park Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesinde Larin'de görülen sakatlanma sonrası Beşiktaş'ın forvete kimi çıkaracağı merak konusu oldu.

Beşiktaş, bu akşam saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmada kendi sahasında HES Kablo Kayserispor'u konuk ederken sahaya çıkacak olan iki takım da kritik 3 puan için kıyasıya mücadele edecek. Lig'de son iki maçında 4 puan kaybetmeden ama yine de 72 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam eden siyah-beyazlı ekip, 50. kez karşılaşacağı Kayserispor'dan mutlak galibiyetle ayrılarak hem son 2maçın telafisini yapacak hem de puan farkını açarak liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın santrfor oyuncuları kadar defansı ve orta sahasında eksik oyuncuları görülüyor. Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın'ın her maça çıkarmaya çalıştığı Brezilyalı Welinton'un Sivas karşısında oynadığı sırada 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşmesi sonrası Welinton'un yerine Montero'yu stopere almasına değerlendiriliyor. Defansa ise Rosier-Vida ve N'Sakala'yı koymayı düşünen Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic'e de sakat olmaları nedeniyle kadroda yer vermeyeceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SINIRDA!

Siyah-Beyazlı ekibin Kayserispor maçına çıkmadan önce 5 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunduğu belirtilirken 3'er sarı karta sahip Rosier, Larin, Necip, Dorukhan ve Atiba'nın bu akşam sahada 4'üncü sarı kartı görmeleri halinde bir sonraki deplasman maçı Çaykur Rizespor maçının kadrosuna giremeyecekler. 

ecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor karşısına çıkaracağı muhtemel oyuncuları Ersin, Vida, Rosier, N'Sakala, Josef, Montero, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Atiba ve Gökhan olarak belirlerken Kayserispor'un muhtemel 11'lerinin ise Doğan,  Uğur, Kvrzic, Behich, Kolovetsıos, Lennon, Melih, Henrique, Attamah, Alibec ve Muğdat olması bekleniyor.

Karşılaşma bugün saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 10:24
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayserisporIlk 11 LerMaç Saati
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