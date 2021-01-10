Beşiktaş'ın genç yıldızı Hasic Avrupalı kulüplerin radarında!

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Hasic ile ilgili ortaya iddia atılmaya devam ediyor. Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı gol ile ilgi odağı olan Hasic’e Belçika’dan teklif geldiği açıklandı.

Son maçlar ile yıldızı parlayan genç oyuncu için takımlar Scout ekiplerini gönderirken Rizespor maçında kaydettiği gol sonrasında izleyen kulüp sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Ajdin Hasic için Türkiye’den pek çok kulübün ilgisi olduğu açıklanırken sonraki satıştan pay talep etmek isteyen Beşiktaş Hasic’in Türkiye’de bir kulübe satılmasını istemiyor.

Hasic’i Avrupa devlerine kiralık olarak göndermek isteyen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın tarafından düzenlenen rapor ile ligin ikinci yarısı daha fazla forma şansı bulacak.