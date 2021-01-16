Beşiktaş'ın Galatasaray kadrosu belli oldu!

Süper Lig 19. haftasında derbi mücadelesinde yarın sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak Beşiktaş’ın kadrosu netlik kazandı.
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Benard Mensah, Georges N’Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar kadroda yer alan isimler oldu.
Son Güncelleme: 16.01.2021 21:41