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Beşiktaş'ın Galatasaray kadrosu belli oldu!

Yarın akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu netlik kazandı. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde forma vereceği isimler merak edilmeye başlandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:41
Beşiktaş'ın Galatasaray kadrosu belli oldu!
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Süper Lig 19. haftasında derbi mücadelesinde yarın sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak Beşiktaş’ın kadrosu netlik kazandı.

Siyah-beyazlı kulüpte, kart cezalısı olan Welinton ile beraber Ajdin Hasic de derbide forma şansı bulamayacak isimler arasında yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı kadrosunda kafileye dahil ettiği futbolcuları açıkladı.

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Benard Mensah, Georges N’Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar kadroda yer alan isimler oldu.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşKadroDerbi
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