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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük kamp kadrosu netlik kazandı!

Galatasaray derbisinden sonra moralleri yerinde olan Sergen Yalçın'ın takımı, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak kadroda kimlerin bulunacağına netlik kazandırdı.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:54
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük kamp kadrosu netlik kazandı!
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Süper Lig 20’nci haftad Fatih Karagümrük ile Olimpiyat Stadı’nda mücadele edecek olan Beşiktaş’ın hazırlıkları sona erdi. Kamp kadrosu netlik kazandı. Siyah-beyazlı ekipte N'Sakala, Hasic ve Güven Yalçın kadroda yer bulamayan isimler oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük maçı kadrosunda bulunan futbolcular şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Benard Mensah, Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Gökhan Töre.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKaragümrük
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