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Beşiktaş'ın evinde 3-0 mağlup olan Sivasspor'da kırmızı kart krizi!

Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona ererken Sivasspor kaptanı Hakan Aslan'ın telefon krizi maça damgasına vurdu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:09
Beşiktaş'ın evinde 3-0 mağlup olan Sivasspor'da kırmızı kart krizi!
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Beşiktaş, bu akşam kendi evinde ağırladı Sivasspor'u 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürmeye devam etti. Karşılaşmada ilginç anlarda yaşanırken Sivasspor kaptanı Hakan Aslan'ın cep telefonu yüzünden kırmızı kart görmesi maça damgasını vuran en önemli olay oldu. 

Devre arasındayle cep telefonu ile hakemin yanına giden ve bir pozisyon tekrarını hakeme göstermeye çalışan Hakan Arslan maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Hakan Arslan, sinirlerine hakim olamadı ve elindeki telefonu yere fırlattı.

Beşiktaş'ın maçı almasında rol oynayan Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle karşılaşmayı 3-0 önde tamamlayan Beşiktaş, Lig'de puanını 28 olarak kaydederek ikinci sıraya yükseldi. Lider koltuğunda oyturan Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasındaki puan farkı da son maç skoru ile birlikte 1'e inmiş oldu.



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSivassporHakan AslanKırmızı Kart
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