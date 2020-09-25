Beşiktaş’ın eski yıldızı Aboubakar yeniden renklere bağlandı!

Beşiktaş’ın eski önemli oyuncularından biri olan Vincent Aboubakar yeniden Kartal yuvasına geri döndü. Forvet hattındaki eksiğini bir transfer ile kapatma arayışında olan Siyah Beyazlı kulüp tercihini eski santraforundan yana kullandı.

Vincent Aboubakar Beşiktaş ile 1+1 senelik bir sözleşme imzaladı. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçen Aboubakar’ın transferinin ise kulüp tarafından kısa süre içinde duyurulması beklenenler arasında yer almıyor.

2016-2017 sezonunda Porto’ya 2.5 milyon Euro karşılığında kiralık olarak giden Vincent Aboubakar burada oldukça başarılı bir performans sergilemiş ve kendini beğendirmişti. Son olarak Porto’daki kariyerini noktalayan oyuncu yeniden eski takımı Beşiktaş’a döndü.

Son 2 sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan 28 yaşındaki santrafor eski takımı Beşiktaş’ta yeniden eski formuna kavuşmayı umuyor.