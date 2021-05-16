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Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın hakkında söylemiş olduğu sözler gündem oldu!

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın geçtiğimiz senelerde Sergen Yalçın hakkında dile getirdiği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Seba’nın Yalçın hakkında dile getirdiği sözler…

16 Mayıs 2021 Pazar 22:17
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın hakkında söylemiş olduğu sözler gündem oldu!
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Süper Lig 42. haftada Göztepe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, 16. Şampiyonluğuna uzandı.

Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyeri dışında teknik direktörlük kariyeri içerisinde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

Senelerce siyah-beyaz formayı terleten Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde de büyük bir başarıyı yakalayarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

"Kerata iyi futbolcuydu"

Herkesin aklına Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın hakkında dile getirdiği sözler geldi.

Seba, seneler önce Yalçın'la alakalı, "Kilyos'tan aldılar getirdiler, o zaman küçüktü kerata iyi futbolcuydu. Kendine iyi baksaydı daha da geliştirirdi kendini, daha da iyi bir futbolcu olurdu. Aferin kendi kendini yetiştirdi." İfadelerine yer vermişti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınSüleyman Seba
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