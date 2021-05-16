Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın hakkında söylemiş olduğu sözler gündem oldu!

Süper Lig 42. haftada Göztepe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, 16. Şampiyonluğuna uzandı.

Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyeri dışında teknik direktörlük kariyeri içerisinde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

"Kerata iyi futbolcuydu"

Senelerce siyah-beyaz formayı terleten Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde de büyük bir başarıyı yakalayarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Herkesin aklına Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın hakkında dile getirdiği sözler geldi.

Seba, seneler önce Yalçın'la alakalı, "Kilyos'tan aldılar getirdiler, o zaman küçüktü kerata iyi futbolcuydu. Kendine iyi baksaydı daha da geliştirirdi kendini, daha da iyi bir futbolcu olurdu. Aferin kendi kendini yetiştirdi." İfadelerine yer vermişti.