Beşiktaş'ın çağrısı UEFA'yı harekete geçirdi! TFF ve transferler için soruşturma başlayacak mı?

Twitter’da ilk sıraya yerleşen ve Beşiktaş Kulübü ve taraftarları tarafından yazılan ‘#UefaTurkishFootballCheckOver’ hashtag’i olay yarattı. Yapılan transferler hakkında şikayetler sosyal medyada konuşuluyor. Durum ile ilgili bir Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir açıklama bekleyen UEFA, Ocak ayı transferlerinin belge detaylarına ulaşmak istediğini belirtti.

Ortaya atılan şikayetlerden rahatsız olan UEFA, en kısa zamanda denetim için Türkiye’de olacaklarının aştını çizdi.

Konu ile ilgili muhabir Lipton, UEFA’nın normalde taraftar harekatlarını ciddiye almadığını ancak bir kulüpten gelen şikayetin UEFA içi ciddi bir anlam taşıdığını belirtti.

Denetimin ne zaman başlayacağı ve sonucunun ne olacağı merak konusu.

