Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ne kadar tazminat ödeyecek?

Eski Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin fesih tazminatı ödenme kararını alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına göre Beşiktaş Kulübü ödeme yapacak.

Kamuoyuna karşı Beşiktaş'ın açıklamış olduğu, '' Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol Aımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir ''

Tüm yasal haklara uyacaklarını bildiren Tahkim Kurulu, açıklamasını yaptı.