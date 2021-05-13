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Beşiktaş'dan Aboubakar Açıklaması Geldi

Şampiyonluk yolunda son adıma gelinmişken siyah beyazlıların takımında sakatlıkların devam etti görülüyor. 30 Mart günü oynan maçta sakatlanan Aboubakar’ın cumartesi günü son maç da oynayacak mı soruları da artmaya başladı. Aboubakar’ın sözleşmesi hakkında çıkan haberler de taraftarlardan meraka yol açtı. Merakla beklenen konu hakkında açıklamalar Beşiktaş tarafından geldi. Haberin detayları şöyle;

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:34
Beşiktaş'dan Aboubakar Açıklaması Geldi
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Son çıkan haberler üzerine sakatlık sürecinde tedavi gören Aboubakar, sakatlığı atatsa bile son maç da sözleşmesi yüzünden oynayamayacağı gündeme geldi. Bu haber üzerine taraftarlardan tepki gelmesi de gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Aboubakar arasında sorunların yaşandığı görüldü. 30 Mart günü Ruanda ile oynanan maçta sakatlanan Aboubakar bu neden ile ’30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar’ belirlenen bu koşul yüzünden maçlara çıkmadığı da görüldü. Yetenekli golcünün menajeri konu hakkında Kamerunluya baskı yaptığı görülürken, 1.5 milyon euroluk maaşın da arttırılmasını talep etti.

Son haber Sergen Yalçın’dan geldi. Aboubakar’ın Göztepe maçına yetişemediğini ve olan olaylardan sonra PFDK’ya sevk edildiğini belirtti. 29 yaşındaki genç futbolcu 2 maç ceza sonrası Türkiye Kupası finalinde de yer alamayacak.

Şampiyonluk yolunda gidilirken Beşiktaş son 10 maçın 9’una katılamayan Aboubakar sadece Sivasspor maçının devam edemeyerek ilk yarısında maçtan ayrıldı.

Beşiktaş cephesinden son açıklama

Siyah beyazlı takımın Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray derbisi sonrası sakatlığı nedeniyle 9 maçtır forma giyemeyen Vincent Aboubakar ile ilgili bir basın mensubunun "Sözleşme problemiyle ilgili olarak, sakatlığı dışında herhangi bir oynamama sebebi var mı?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi;

"Kesinlikle sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyor. Öyle değil. MR'ında sağlık kurulu hocamız sıkıntı gördü. Kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Bir sıkıntı yok. Ağrısının geçtiğini hissettiği an sahada olacak. Aboubakar olmadan da bir sürü maç kazandık. Tek bir oyuncuya bu işi bağlamanın esprisi yok."


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSakatlıkFutbolMaç
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