İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi!

Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Gökhan Töre'nin forma giyebileceği açıklamaları taraftarları sevindirdi. Hatayspor maçında görev almayan Töre'nin antrenmanlara katıldığı ve Galatasaray maçına kadar hazır olacağı açıklandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:55
Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi!
Takip Et:

Süper Lig’in şampiyonluk yarışının en önemli maçlarından birisi olan ve Cumartesi günü oynanması beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi futbol severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar takım kadrolarını araştırmaya devam ederken Gökhan Töre’den gelen müjdeli haber sevindirdi.

Hatayspor maçınca forma şansı bulamayan Gökhan Töre’nin Galatasaray derbisine hazır olacağı ve karşılaşmada forma giyeceği açıklandı.

N’Koudou oynamayacak

Hatayspor maçının 43. Dakikasında sakatlanan N’koduou’nun Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali çok düşük olarak açıklanırken oyuncunun sezonu kapatabileceği açıklandı.

Aboubakar oynamayacak

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar’ın sakatlığının devam ettiği açıklanırken oyuncunun Galatasaray derbisini kapattığı açıklandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayBeşiktaşDerbiGökhan TöreMüjdeForma Giyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu!
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
KPSS 3179 özel şartı nedir? 3179 nitelik kodu nedir? 3179 özel koşulu ne demektir?
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Yemin dizisi Kumru (Elif Özkul) kimdir?
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.