Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi!

Süper Lig’in şampiyonluk yarışının en önemli maçlarından birisi olan ve Cumartesi günü oynanması beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi futbol severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar takım kadrolarını araştırmaya devam ederken Gökhan Töre’den gelen müjdeli haber sevindirdi.

N’Koudou oynamayacak

Hatayspor maçınca forma şansı bulamayan Gökhan Töre’nin Galatasaray derbisine hazır olacağı ve karşılaşmada forma giyeceği açıklandı.

Hatayspor maçının 43. Dakikasında sakatlanan N’koduou’nun Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali çok düşük olarak açıklanırken oyuncunun sezonu kapatabileceği açıklandı.

Aboubakar oynamayacak

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar’ın sakatlığının devam ettiği açıklanırken oyuncunun Galatasaray derbisini kapattığı açıklandı.