Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10'uncu kez kupaya hak kazandı

2020-2021 Süper Lig sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor'u sahada 2-0 mağlup ederek maçım kazanan Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanarak 10'uncu kez müzesine götürmeye hak kazandı.
2020-2021 sezonunda İzmir Gürsel Aksel Stadı'na çıkarak Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, oynadığı finalde her iki takımdan 250'şer taraftarın karşısında rakibini 2-0 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürmeye hak kazandı. Gerçekleştirilen organizasyonda toplam 10'uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı ekibe kupayı kaldırmayı hak ettiren golleri Josef ve Rosier kaydederken teknik hoca Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu. Fraport TAV Antalyaspor ise, önümüzdeki sezonda Avrupa hayallerine veda etmek zorunda kaldı.