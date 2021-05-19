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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10'uncu kez kupaya hak kazandı

59'uncu Türkiye Kupası finaline katılan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, 16'ıncı kez çıktığı finalde 10. kez kupaya hak kazandı. Karşılaşmadaki galibiyet sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nı Lig şampiyonu Beşiktaş kaldırdı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 01:03
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10'uncu kez kupaya hak kazandı
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2020-2021 Süper Lig sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor'u sahada 2-0 mağlup ederek maçım kazanan Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanarak 10'uncu kez müzesine götürmeye hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ve 1962 yılından itibaren Türkiye Kupası adıyla düzenlenen futbol organizasyonu, 1980-1981 sezonundan itibaren Federasyon Kupası olarak oynatılmaya başlandı. 1992-1993 sezonuna kadar Federasyon kupası olarak devam eden müsabakalar daha sonra Türkiye Kupası olarak tekrar değiştirildi.

2020-2021 sezonunda İzmir Gürsel Aksel Stadı'na çıkarak Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, oynadığı finalde her iki takımdan 250'şer taraftarın karşısında rakibini 2-0 yenerek kupayı 10. kez müzesine götürmeye hak kazandı. Gerçekleştirilen organizasyonda toplam 10'uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı ekibe kupayı kaldırmayı hak ettiren golleri Josef ve Rosier kaydederken teknik hoca Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu. Fraport TAV Antalyaspor ise, önümüzdeki sezonda Avrupa hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 01:03
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyasporZiraat Türkiye KupasıMaç Sonucu
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