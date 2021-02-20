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Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor!

Ligin 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş maç hazırlıklarına erken başladı. Dar alanda paslaşma, kondisyon ve şut antrenmanlarına önem veren Sergen Yalçın'ın maçta galibiyetten başka bir sonuç istemediği açıklandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:37
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor!
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Süper Lig’in 27. Haftasında liderlik yolunda Denizlispor engeline çıkacak olan Beşiktaş’ta maç hazırlıkları devam ediyor. Sergen Yalçın önderliğinde takım olarak idmanlara çıkan siyah – beyazlı ekip çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı çalışmalar ile maça hazırlanmaya devam ederken takımın 1.5 saat antrenmanda kaldığı açıklandı. Kondisyon ve taktik çalışmalarına önem veren Sergen Yalçın, istasyon koşuları ve ısınma koşularını sıklıkla antrenmanda uygulattırdı.

Maça dar alanda pas çalışması ile başlayan Beşiktaş’ta 5’e 2 antrenmanı ile idmanlara devam etti. Antrenmanın sonuna doğru yarı sahada çift kale maç yapan Beşiktaşlı oyuncuların şut çalışmalarında ki performansları dikkat çekti.

26. haftayı bay geçen Beşiktaş 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’da Denizlispor hazırlıkları ile maç önü antrenmanlarını tamamlayacak.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYukatel DenizlisporHazırlıkAntrenmanIdman
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