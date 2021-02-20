Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor!

Süper Lig’in 27. Haftasında liderlik yolunda Denizlispor engeline çıkacak olan Beşiktaş’ta maç hazırlıkları devam ediyor. Sergen Yalçın önderliğinde takım olarak idmanlara çıkan siyah – beyazlı ekip çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı çalışmalar ile maça hazırlanmaya devam ederken takımın 1.5 saatda kaldığı açıklandı. Kondisyon ve taktik çalışmalarına önem veren Sergen Yalçın, istasyon koşuları ve ısınma koşularını sıklıkla antrenmanda uygulattırdı.

Maça dar alanda pas çalışması ile başlayan Beşiktaş’ta 5’e 2 antrenmanı ile idmanlara devam etti. Antrenmanın sonuna doğru yarı sahada çift kale maç yapan Beşiktaşlı oyuncuların şut çalışmalarında ki performansları dikkat çekti.

26. haftayı bay geçen Beşiktaş 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’da Denizlispor hazırlıkları ile maç önü antrenmanlarını tamamlayacak.