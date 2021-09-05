Beşiktaş, yeni transferi Miralem Pjanic'i UEFA listesine yazdırdı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Beşiktaş, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı 31 yaşındaki Miralem Pjanic, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 2 Eylül tarihinin UEFA’ya oyuncu isminin yazdırılması için son gün olması sebebiyle Beşiktaş yönetimi oyuncuya sözleşmeyi imzalatır imzalatmaz adını UEFA listesine yazdırdı.
Son Dakikalarda Büyük Heyecan Yaşandı
Barcelona’dan Beşiktaş’a gelen Pjanic, siyah beyazlılardan 1 sezon için 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret alacak.
Son Güncelleme: 05.09.2021 15:25