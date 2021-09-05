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Beşiktaş, yeni transferi Miralem Pjanic'i UEFA listesine yazdırdı

Beşiktaş, Barcelona takımından yeni transferi Miralem Pjanic’i UEFA listesine yazdırdı. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelmişti. İşte ayrıntılar…

05 Eylül 2021 Pazar 15:25
Beşiktaş, yeni transferi Miralem Pjanic'i UEFA listesine yazdırdı
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Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Beşiktaş, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı 31 yaşındaki Miralem Pjanic, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 2 Eylül tarihinin UEFA’ya oyuncu isminin yazdırılması için son gün olması sebebiyle Beşiktaş yönetimi oyuncuya sözleşmeyi imzalatır imzalatmaz adını UEFA listesine yazdırdı.

Son Dakikalarda Büyük Heyecan Yaşandı

Beşiktaş, Pjanic’i UEFA listesine yazdırabilmek için adeta zamanla yarıştı. Oyuncuyu dün gece saat 22.40’ta İstanbul’a getiren siyah beyazlılar sağlık kontrolleri ve evrak işlemlerini saat 00.46 tamamladı ve UEFA’ya Miralem Pjanic’in ismini gönderdi. Yapılan açıklamaya göre ise 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 sezonluğuna kiralık olarak anlaşma sağlandı ve resmi sözleşme imzalandı.

Barcelona’dan Beşiktaş’a gelen Pjanic, siyah beyazlılardan 1 sezon için 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret alacak.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaBeşiktaşUEFAMiralem Pjanic
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