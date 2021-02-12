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Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor evinde , Beşiktaş’ı konuk etti. Maç bitiminde skorun 1-1 olduğu karşılaşmada eşitlik uzatmalarda da bozulmadı. Maç sonucunu belirleyecek penaltılarda Beşiktaş, rakibini 4-3 mağlup ederek yarı finale yükselen isim oldu.

12 Şubat 2021 Cuma 00:12
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’ı Konyaspor evinde konuk etti. Oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçları tek maç eleme sistemine gerçekleşmekte.

Öte yandan Konyaspor ve Beşiktaş arasında gerçekleşen karşılaşmada maç 1-1 biterek eşitlik sağlandı. Uzatmalara giden maçta eşitlik tekrar bozulmayarak maç sonucu değişmedi. Penaltıların sonucu belirleyeceği karşılaşmada Beşiktaş 3-2 üstünlük göstererek penaltılar ile yarı finale adını yazdırarak Konyaspor’u eledi. Beşiktaş’ın rakibi Yarı finalde Başakşehir oldu.

Gerçekleşen karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü Oğuzhan Özyakup 13. Dakikada kaydederken, Konyaspor'un golünü ise Abdülkerim Bardakcı 18. Dakikada kaydetti.

Penaltı atışları

Penaltıları Beşiktaş’ta Ghezzal, Necip, Rosier penaltı atışını ağlar ile buluştururken penaltıyı kaçıran isim Mensah oldu.

Öte yandan Konyaspor'da Kravets, Skubic, Abdülkerim Bardakcı penaltı atışını kaçırırken topları ağlar ile buluşturan isim Guilherme ve Miya  oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde gerçekleşen Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Beşiktaş kadrosuna tekrar aldığı Cenk Tosun’u ilk karşılaşmasına çıkardı. Oynanan maç Cenk Tosun’un bu sezonki ilk resmi karşılaşması oldu.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre gerçekleşen bu maçta ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

 

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Kupasıçeyrek FinalBeşiktaşKonyaspor
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