Beşiktaş Welinton transferinde ki pürüzleri giderdi!

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Welinton transfer sezonunun başında kesin gözü ile bakılırken daha sonrasında çıkan pürüzler Beşiktaşlı yöneticilerin canını sıkmıştı.

950 bin Euro bedel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacakken Beşiktaş başkanının bu miktarı 650 bin Euro’ya indirmek istemesi transferi geciktirmişti.

Son olarak muhabir Mustafa Mandev’in açıklamaları sonrasında Beşiktaş’ın Welinton transferi için 650 bin Euro bedel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamakta anlaşarak pürüzleri giderdiği belirtildi.