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Beşiktaş ve Antalyaspor'un oynayacağı Süper Kupa maçının adresi Katar oldu!

Beşiktaş ve Antalyaspor arasında gerçekleştirilecek olan Süper Kupa mücadelesinin adresi belli oldu. TFF, karşılaşmanın Katar'da oynanacağını bildirdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 23:28
Beşiktaş ve Antalyaspor'un oynayacağı Süper Kupa maçının adresi Katar oldu!
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Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelme hazırlığı yaparken, karşılaşmanın nerede yapılacağı ile ilgili de alınan karar açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşmasının 5 Ocak 2022 tarihinde yapılacağı ve mücadelenin de  Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağı bildirildi. Mücadelede iki takım Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Federasyonun resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise, 2020-2021 Sezonunun şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupasının sahibi Antalyaspor arasında oynanacak olan 2021 Turkcell Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleşeceği ve mücadelenin Katar'ın başkent Doha'da yapılacağı bildirildi. İki ezeli rakip, Süper Kupa için Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.


Son Güncelleme: 20.12.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyasporSüper Kupa MaçıKatarMaç TarihiMaç Saati
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