Beşiktaş ve Antalyaspor'un oynayacağı Süper Kupa maçının adresi Katar oldu!

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelme hazırlığı yaparken, karşılaşmanın nerede yapılacağı ile ilgili de alınan karar açıklandı.
Federasyonun resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise, 2020-2021 Sezonunun şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupasının sahibi Antalyaspor arasında oynanacak olan 2021 Turkcell Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleşeceği ve mücadelenin Katar'ın başkent Doha'da yapılacağı bildirildi. İki ezeli rakip, Süper Kupa için Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
Son Güncelleme: 20.12.2021 23:28