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Beşiktaş Umut Meraş için harekete geçti

Son şampiyon Beşiktaş transferde de gaza bastı. Kara kartal Gaziantep maçında sakatlanan N’Sakala’nın durumuna bağlı olarak Umut Meraş’ı gündemine aldı. Milli oyuncu için kulübü Le Havre ile temasa geçildi.

24 Ağustos 2021 Salı 10:17
Beşiktaş Umut Meraş için harekete geçti
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Süper Lig’in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanına çıkan Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’nın yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sarsıldı. Tecrübeli sol bekin durumun belirsizliğini koruması ve genç sol bek Rıdvan Yılmaz’ın o mevkide tek kalmasını istemeyen Sergen Yalçın takviye yapılmasını istedi.

Yabancı kontenjanını da düşünen Beşiktaş yönetimi milli sol bek Umut Meraş’ı gündemine aldı. Adı Trabzonspor ile de anılan Umut Meraş için kulübü Le Havre, 1.5 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Beşiktaş yönetimi Fransız ekibiyle temasa geçti.


Son Güncelleme: 24.08.2021 10:17
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Anahtar Kelimeler:
Umut MeraşBeşiktaş
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