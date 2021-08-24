Beşiktaş Umut Meraş için harekete geçti

Süper Lig’in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanına çıkan, Fabrice N’Sakala’nın yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sarsıldı. Tecrübeli sol bekin durumun belirsizliğini koruması ve genç sol bek Rıdvan Yılmaz’ın o mevkide tek kalmasını istemeyen Sergen Yalçın takviye yapılmasını istedi.

Yabancı kontenjanını da düşünen Beşiktaş yönetimi milli sol bek Umut Meraş’ı gündemine aldı. Adı Trabzonspor ile de anılan Umut Meraş için kulübü Le Havre, 1.5 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Beşiktaş yönetimi Fransız ekibiyle temasa geçti.