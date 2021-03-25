Beşiktaş UEFA'dan ceza aldı mı? Beşiktaş'a koşullu ceza

Beşiktaş'ın, finansal kural hatası yapmadığını ispatlayamaması durumunda 2021-22 sezonunda elde edilecek gelirin yüzde 15’ine UEFA el koyacak.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar neticesinde, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) etrafında imzalanan anlaşma akabinde siyah-beyazlı kulübün finansal ihlal yapmış olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi yapamaması sebebiyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı açıklandı.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şöyle

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar açıklaması durumunda yapılan el koyma cezasının kaldırılacağı da açıklandı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karar göre; Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir." ifadesi kullanıldı.