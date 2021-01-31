Beşiktaş – Trabzonspor maçı muhtemel 11 kadroları

Süper Lig’in 22.haftasında lider Beşiktaş, sahasında Trabzonspor2u konuk edecek. Haftanın en önemli mücadelesinde iki formda takım karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün Vodafone Park Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak ve maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Abdullah Avcı eski takımıyla karşılaşacak

Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirildikten sonra sadece bir maç kaybeden Abdullah Avcı, geçen sezon yönettiği eski takımı Beşiktaş’a karşı mücadele edecek. Beşiktaş’ta, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Avcı’nın görevine son verilmişti.

Beşiktaş- Trabzonspor 132.kez karşılaşıyor

Beşiktaş ile Trabzonspor lig tarihinde 132.kez karşılaşacaklar. Daha önce onanan 131 müsabakanın 54’ünü Beşiktaş, 45’ini de Trabzonspor kazandı. 32 karşılaşmaysa berabere sonuçlandı. Siyah beyazlı ekip bu maçlarda 182 gol atarken Karadeniz ekibi 146 gol attı.

Takımlardaki eksikler

Trabzonspor’da Kamil Ahmet Çörekçi cezalı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Abdülkadr Ömür ve Anders Trondsen kadroda yer alamayacak diğer isimler oldu.

Beşiktaş takımında ise sakat olan Gökhan Töre maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte Vida, Mensah ve Ghezzal ceza sınırındayken Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak ceza sınırında.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş

Trabzonspor

: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Le, Marlon, Berat, Baker, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.