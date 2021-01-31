Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle

Beşiktaş-Trabzonspor Karşılaşması Kaç Kaç Bitti? Kimler Gol Attı?

Süper Lig 22. Haftasıyla son hız devam ederken bugün rekabet eden takımlar Beşiktaş ile Trabzonspor takımları oldu. Herkes Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının kaç kaç bittiğini ve golleri kimlerin attığını merakla araştırıyor.

İki takım Vodafone Park Arena’da karşı karşıya geldikleri ve mücadele ettikleri maça ev sahipliği eden Beşiktaş takımı, 9 maçtır devam ettiği yenilgisizlik serisine devam etmek ve 3 puana sahip olarak liderlik konumunda kalmayı istiyor. Siyah-beyazlı takımın sahasına konuk olan Trabzonspor takımı ise maçtan galibiyet alarak ayrılmak ve zirve mücadelesinde daha da iddialı bir konumda olmayı hedefliyor.

Beşiktaş-Trabzonspor Maç Sonucu Ne? Kimler Gol Attı?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı, Trabzonspor'un galibiyetiyle 2-1 bitti. Süper Lig'de birinci sıraya yükselen takım Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş Takımının İlk 11’i

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Trabzonspor Takımının İlk 11’i

Beşiktaş 1-2Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor Karşılaşmasında Kimler Gol Attı?

Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny.

29.dakikada sol kanttan gelişen Beşiktaş atağı sayesinde N’Skalanın ortasına yükselen Aboubakar kafa vuruşuyla golünü kaydettirdi.

43.dakikada oldukça hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme topu kaleye göndererek, önce Vida ardından Montero’ya çarpan top ağlarla buluşarak maçın 1-1 berabere olmasını sağladı.

62.dakikada maçın son golü ise, Trabzonspor’un sol kanattan paslaşarak kullanmış olduğu koner vuruşunda Nwakaeme çizgide topu alarak rakibini geçip topu içeriye çevirdi, Vida’dan seken topu önünde bulan Hugo yaptığı vuruşla takımını 1-2 öne geçirdi.

Beşiktaş-Trabzonspor Maç Özeti

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının özetini izlemek isteyen futbolseverler https://tr.beinsports.com/mac-ozetleri/super-lig linke tıklayarak izleyebilirler.