Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklamaları!

Konyaspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın favori oldukları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun ile ilgili açıklamaları ile dikkat çeken teknik direktör Sergen Yalçın’ın açıklamaları merak ediliyor.

Başarılı teknik direktör açıklamalarında ‘favori takımların galip gelemediklerini gördük, Aboubakar ve Larin’in güçlü olmaları için Cenk ile özel bir konuşma yaptık. O bölgeye yardımları arttıracağız. 8 kadar oyuncu o bölgede görev alabiliyor. Rotasyona inanmıyorum, oynayan oyuncuların tamamı ilk 11 oyuncuları inşallah güzel bir maç çıkararak tur atlayabilir.’ Dedi.