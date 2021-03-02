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Beşiktaş Teknik Direktörü galibiyetin önemini vurguladı. Sergen Yalçın'dan maç sonrası değerlendirme

Süper Lig 28. haftada Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Siyah beyaz takımın 1-0 galibiyet elde etmesinin ardından, teknik direktör açıklamada bulundu. Sergen Yalçın neler söyledi? Teknik direktörün maç değerlendirmesi ve daha fazlası haberimizde...

02 Mart 2021 Salı 21:42
Beşiktaş Teknik Direktörü galibiyetin önemini vurguladı. Sergen Yalçın'dan maç sonrası değerlendirme
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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Sergen Yalçın’dan açıklama geldi.

Yalçın, Malatya deplasmanının genellikle zor geçtiğini belirtti. Rakiplerinin kendi sahasında bir oyun anlayışı geliştirdiğini ve bütün takımların zorlandığını ifade etti.

Teknik direktör, “Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek bundan sonraki bakış açışımızı tabi biraz daha farklılaştıracaktır. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Golün öncesinde ilk yarının ilk 20 dakikası, golden sonraki bölümde özellikle Gökhan’ın oyuna girmesinden sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık, skoru daha da farklı hale getirebilirdik. Zeminde oyunun ikinci yarısında çok da futbol oynanacak durumda değildi. Buda doğal olarak özellikle rakip ceza sahası içinde pozisyonları canlı hale getirmemize engel oldu” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Ligde 3 günde bir sahaya çıkıldığını ve bunun zor olduğunu dile getirdi. Oyuncuların yorulduğuna vurgu yaptı. Ardından gelen soruları yanıtladı ve oyuncuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu değişikliği konusunda ise, “Bugün daha güçlü bir orta saha ile karşılaşmaya çıktık. İlk yarı 0-0 gol olmayınca, bu sefer Necip’i dışarı alıp Mensah’ı oyuna dahil ettik. Adem’i de alabilirdim, Bugün Mensah, bir sonraki maçta Adem’i oynatabilirim, Oğuzhan’ı oynatabilirim, hepsine güveniyorum” açıklamasında bulundu.

Teknik direktör, önümüzdeki haftanın öneminden bahsetti ve Türkiye Kupası hedefini vurguladı.



Son Güncelleme: 02.03.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen Yalçın
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