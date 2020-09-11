Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki!

Sözleşmesi olmasına rağmen yönetimle anlaşamayarak takımdan ayrılmak isteyen ve sözleşme feshi nedeni ile Beşiktaş’tan tazminat almaya devam eden Abdullah Avcı’nın yeni sezonda takım çalıştırmayacağı kesinleşti.

Beşiktaşlı taraftarlar çok kızdı

Süper Lig yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamalara göre Abdullar Avcı yeni sezondaolarak görev alacak. Açıklamalar sonrasında ise Beşiktaş’tan sorunlu bir şekilde ayrılan Abdullah Avcı’ya Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü.

Sözleşme fesih ve maaş indirimi konularında anlaşma sağlanamadığı için takımdan sözleşmesi feshedilerek gönderilen Abdullah Avcı alacakları için mahkemeye başvurmuştu. Yaşanan olaylar karşısında taraftarların büyük tepkisi ile karşılaşan Avcı takım çalıştırmamaya karar vererek Süper Lig yayıncı kuruluşunda yorumcu olarak anlaşma sağladığı belirtildi.

Yapılan açıklamalar ve sorunlar nedeni ile Beşiktaş taraftarı Abdullar Avcı’ya yine ateş püskürdü.