İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki!

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve daha sonrasında alacakları için tazminat davası açan Abdullah Avcı eleştirilmeye devam ediyor. Yeni sezonda takım çalıştırmamaya karar veren Avcı'nın Süper Lig yayıncı kuruluşunda yorumcu olarak görev alacak olması Beşiktaşlı taraftarları yine sinirlendirdi.

11 Eylül 2020 Cuma 18:55
Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki!
Takip Et:

Sözleşmesi olmasına rağmen yönetimle anlaşamayarak takımdan ayrılmak isteyen ve sözleşme feshi nedeni ile Beşiktaş’tan tazminat almaya devam eden Abdullah Avcı’nın yeni sezonda takım çalıştırmayacağı kesinleşti.


Süper Lig yayıncı kuruluşu tarafından yapılan açıklamalara göre Abdullar Avcı yeni sezonda yorumcu olarak görev alacak. Açıklamalar sonrasında ise Beşiktaş’tan sorunlu bir şekilde ayrılan Abdullah Avcı’ya Beşiktaşlı taraftarlar ateş püskürdü.

Beşiktaşlı taraftarlar çok kızdı

Sözleşme fesih ve maaş indirimi konularında anlaşma sağlanamadığı için takımdan sözleşmesi feshedilerek gönderilen Abdullah Avcı alacakları için mahkemeye başvurmuştu. Yaşanan olaylar karşısında taraftarların büyük tepkisi ile karşılaşan Avcı takım çalıştırmamaya karar vererek Süper Lig yayıncı kuruluşunda yorumcu olarak anlaşma sağladığı belirtildi.

Yapılan açıklamalar ve sorunlar nedeni ile Beşiktaş taraftarı Abdullar Avcı’ya yine ateş püskürdü.



Son Güncelleme: 11.09.2020 18:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıYorumcuBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'e Lazio'dan stoper!
Başakşehir'e Lazio'dan stoper!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
İttifak Holding Konyapor çalışmalarına hız verdi
İttifak Holding Konyapor çalışmalarına hız verdi
Fenerbahçe'nin Visca ısrarı sürüyor!
Fenerbahçe'nin Visca ısrarı sürüyor!
Prosinecki Denizlispor'un başında ilk resmi maçına çıkıyor
Prosinecki Denizlispor'un başında ilk resmi maçına çıkıyor
Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması
Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması

Popüler Haberler

TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 11 Eylül 2020 Cuma
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Masumlar Aparmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman? Kurban ve Ramazan bayrarmı ikramiye ödemeler hangi aylarda yapılacak?
Evim dizisi ne zaman başlayacak? Acun'dan sevindiren haber
Bankaların masrafsız 10000 TL kredi kampanyaları ve başvuru şartları
Göbeklitepe nerededir? Göbeklitepe gerçek hikayesi
Exatlon Challenge yarışması ne zaman başlayacak? Exatlon Challenge yarışmacıları kimler?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
BİM market indirimli aktüel ürünler 18 Eylül – 25 Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.