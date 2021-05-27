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Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Sezonu Çifte kupayla bitiren Beşiktaş taraftarları şampiyonluk kutlamaları için Boğaziçinde meşaleli kutlama yaptı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kutluyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:44
Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu kutluyor
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Ligde büyük bir başarıya imza atarak eksik kadroyla önemli şeyler yapan Beşiktaş, hem lig şampiyonluğunu hem de Türkiye kupası şampiyonluğunu yaşadı. Sezonu Çifte kupayla bitiren Beşiktaş taraftarları şampiyonluk kutlamaları için Boğaziçinde meşaleli kutlama yaptı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kutluyor. Beşiktaş taraftarları Çifte kupa heyecanının yaptıkları kutlamalar ile yaşadım. Sosyal medya üzerinden anlaşan ve bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, işaret fişekleri, havai fişek ve meşale ile birlikte çok büyük bir kutlamaya imza attı.

Şampiyonluk kutlamalarında renkli anlar ortaya çıktı. Büyük bir görsel şov yapabilir. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonluk konusunda en düşük favori gösterilen takımlar arasında yer alıyorken bir anda Sergen Yalçın ile toparlandı ve şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Sonrasında sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde lider tamamlayarak şampiyonluğa uzandı. Sergen Yalçın, eksik kadroya rağmen büyük bir başarıya imza attı.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBoğaziçi
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