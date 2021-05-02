İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Dün akşam gerçekleşen Beşiktaş ve Hatayspor maçında Beşiktaş takımı oldukça iyi bir performans göstererek Hataysporu 7-0 yendiler. Beşiktaş taraftarları bu duruma oldukça sevindi. Lig de son haftalara girerken ne yazık ki başarılı takım da bazı futbolcular ile sözleşmeler sona ermektedir. Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler? Sorusu sık sorulmaya başlandığı için haberimizin detaylarında bu sorunun yanıtını verdik.

02 Mayıs 2021 Pazar 12:50
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Takip Et:

Öğrendiğimiz bilgilere göre Beşiktaş’ta tam tamına 10 başarılı oyuncunun sözleşmeleri bitmek üzere olduğunu bulduk.

Utku Yuvakuran – 2015 yılında 16. Sezonda Beylerbeyi takımından transfer edilmiş olan Utku Yuvakuran'ın anlaşması haziran ayında son bulmaktadır. 23 yaşında olan hakemi 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Francısco Montero – Ligin başında Atletico Madrid'den kiralanmıştı. Ne yazık ki bu kiralanmanın sözleşmesi de haziran ayı itibariyle son bulacak.

Valentın Rosıer – Ligin başlarında Sporting'den kiralanmış olan Rosıer’ın da sözleşmesinin bitmesine az bir zaman kaldı.

Dorukhan Toköz – Eskişehirspor’ un altyapısında gelişmiş olan 2018-19 başlarında Beşiktaş’a alınarak başarılarını sergileyen Dorukhan Toköz bu sezonun bitiminde ne yazık ki Beşiktaş’a veda edecek isimlerden.

Atıba Hutchınson – Beşiktaş’ta kaptan olarak seçilen yabancı uyruklu futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu itibariyle bitecek. Kanadalı oyuncunun Beşiktaş takımıyla 2 Süper Lig şampiyonluğunu geçirmişliği var.

 MENSAH – Sezon başlangıcında Kayserispor'dan Mensah kiralanmıştı. Ne yazık ki bu imzalanan sözleşmede haziranda son bulacak.

GHEZZAL – Ünlü futbolcu ligin başlarında Leicester City'den kiralanmış ve kendisin saha da oldukça iyi göstermişti. Rachid Ghezzal'ın sözleşmesi de kısa bir zaman sonra bitmek üzere.

Gökhan Töre – Beşiktaş’ da ikinci sezonunun tamamlamış olan Gökhan Töre’nin de sözleşmesi son bulmaktadır.

Aboubakar –  Aboubakar' da Beşiktaş da iki sezonunu tamamlayıp sözleşmesi tamamlanan iyi futbolculardan.

Cenk tosun –  Gerçekleşen maç sırasında devre anında Everton'  dan kiralanmış olan Cenk Tosun'un sözleşmesi de son bulacaktır.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 12:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSözleşmetamamlananfutbolcuBjkLigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Lille 2 - 0 Nice maç özeti ve Burak Yılmaz, Zeki Çelik'in golleri
Lille 2 - 0 Nice maç özeti ve Burak Yılmaz, Zeki Çelik'in golleri
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi
Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer nerelidir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm izle tek parça! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm kesintisiz izle
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bugün kimin maçı var? TV 1 Mayıs 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Gönül Dağı 26. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Akrep dizisinde Akrep karakterine Yusuf Çim hayat veriyor
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ne? Sevcan Yaşar oynadığı diziler
Sivil Havacılık Pilot sınavları ne zaman yapılacak? PPL sınavları iptal mi edildi?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Malta yaşam şartları nasıl? 2021 Malta asgari ücretleri
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri
Yemin dizisinde Semih karakterine Emre Kerem Ketenci hayat veriyor
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.