Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Öğrendiğimiz bilgilere göre Beşiktaş’ta tam tamına 10 başarılı oyuncunun sözleşmeleri bitmek üzere olduğunu bulduk.

Utku Yuvakuran – 2015 yılında 16. Sezonda Beylerbeyi takımından transfer edilmiş olan Utku Yuvakuran'ın anlaşması haziran ayında son bulmaktadır. 23 yaşında olan hakemi 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Francısco Montero – Ligin başında Atletico Madrid'den kiralanmıştı. Ne yazık ki bu kiralanmanın sözleşmesi de haziran ayı itibariyle son bulacak.

Valentın Rosıer – Ligin başlarında Sporting'den kiralanmış olan Rosıer’ın da sözleşmesinin bitmesine az bir zaman kaldı.

Dorukhan Toköz – Eskişehirspor’ un altyapısında gelişmiş olan 2018-19 başlarında Beşiktaş’a alınarak başarılarını sergileyen Dorukhan Toköz bu sezonun bitiminde ne yazık ki Beşiktaş’a veda edecek isimlerden.

Atıba Hutchınson – Beşiktaş’ta kaptan olarak seçilen yabancı uyruklu futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu itibariyle bitecek. Kanadalı oyuncunun Beşiktaş takımıyla 2 Süper Lig şampiyonluğunu geçirmişliği var.

MENSAH – Sezon başlangıcında Kayserispor'dan Mensah kiralanmıştı. Ne yazık ki bu imzalanan sözleşmede haziranda son bulacak.

GHEZZAL – Ünlü futbolcu ligin başlarında Leicester City'den kiralanmış ve kendisin saha da oldukça iyi göstermişti. Rachid Ghezzal'ın sözleşmesi de kısa bir zaman sonra bitmek üzere.

Gökhan Töre – Beşiktaş’ da ikinci sezonunun tamamlamış olan Gökhan Töre’nin de sözleşmesi son bulmaktadır.

Aboubakar – Aboubakar' da Beşiktaş da iki sezonunu tamamlayıp sözleşmesi tamamlanan iyi futbolculardan.

Cenk tosun – Gerçekleşen maç sırasında devre anında Everton' dan kiralanmış olan Cenk Tosun'un sözleşmesi de son bulacaktır.