İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın saati ve BJK Sivas maçı canlı yayın kanalı

Beşiktaş bu hafta Sivasspor'la oynayacağı maçta lider durumda bulunan Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeye çalışacak. 28 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, Sivasspor'u yenerse 2. sıraya yerleşecek. Peki BJK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:57
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın saati ve BJK Sivas maçı canlı yayın kanalı
Takip Et:

Bu hafta heyecanla beklenen Beşiktaş-Sivasspor maçı televizyonda canlı olarak izlenebilecek. 15. haftası oynanacak Süper Lig'de ev sahipliğini Beşiktaş yapacak. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden gerçekleştirdiği antrenmanlarını şut çalışmaları ile tamamladı. Beşiktaş kadrosunda Koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran'da yer aldı. 

BJK Sivasspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

28 Aralık Pazartesi günü oynanavak maç canlı olarak Bein Sports kanalında saat 19:00'da ekranlara gelecek. Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekildedir: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Benard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FutbolSivassporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı için çıkardığı kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı için çıkardığı kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı!
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!
Hakan Çalhanoğlu'na La Liga şampiyonu talip oldu!
Hakan Çalhanoğlu'na La Liga şampiyonu talip oldu!
Sivasspor'da yapılan korona-virüs testleri negatif çıktı
Sivasspor'da yapılan korona-virüs testleri negatif çıktı
Arsenal, Chelsea karşısında nefes aldı
Arsenal, Chelsea karşısında nefes aldı

Popüler Haberler

Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli yaşı kaç?
Kanal D Hızlı Ve Ateşli: Ölüm Yarışı konusu ve oyuncuları
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın saati ve BJK Sivas maçı canlı yayın kanalı
En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama
2021 bağkur prim aylık ödemesi ne kadar oldu?
Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları
Saat 18:18 nedir? Saat 18:18 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri diziden ayrıldı mı? Deniz Işkın Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?
Nisan 2020 BİMCELL bedava internet kampanyaları1 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB hediye internet
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı? 9 Temmuz Perşembe altın bugün kaç lira oldu?
Diagne Galatasaraydan ayrılıyor mu? hangi takıma transfer olacak?
Baraj dizisi Nermin karakteri kimdir? Nazım'ın eski karısı hakkında bilgiler
Sinem Umaş neden hapse girdi?
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Gelinim Mutfakta yarışmacı Hatice kimdir, kaç yaşında?
TV'de bugün hangi diziler var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV dizi yayın akışı
2021 asgari ücret maaş zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2020
2020 yılı Pakistan asgari ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.