Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın saati ve BJK Sivas maçı canlı yayın kanalı

BJK Sivasspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?
28 Aralık Pazartesi günü oynanavak maç canlı olarak Bein Sports kanalında saat 19:00'da ekranlara gelecek. Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekildedir: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Benard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.
Son Güncelleme: 28.12.2020 18:57