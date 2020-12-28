Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayın saati ve BJK Sivas maçı canlı yayın kanalı

BJK Sivasspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bu hafta heyecanla beklenenmaçı televizyonda canlı olarak izlenebilecek. 15. haftası oynanacak Süper Lig'de ev sahipliğini Beşiktaş yapacak. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden gerçekleştirdiği antrenmanlarını şut çalışmaları ile tamamladı. Beşiktaş kadrosunda Koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran'da yer aldı.

28 Aralık Pazartesi günü oynanavak maç canlı olarak Bein Sports kanalında saat 19:00'da ekranlara gelecek. Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekildedir: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Benard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

