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Beşiktaş Sivas maç özeti ve golleri ( Bjk 3 Sivas 0 özet izle )

Süper Lig’de 15.haftanın kritik maçın Beşiktaş Sivasspor’u 3-0’la geçti. Futbol severler gollü karşılaşmanın ardından Beşiktaş Sivas maç özeti ve gollerini araştırmaya başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:36
Beşiktaş Sivas maç özeti ve golleri ( Bjk 3 Sivas 0 özet izle )
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Süper Lig’in 15.haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor’u ağırladı. Vodafone Park’ta oynana karşılaşmadan ev sahibi takım 3-0 gibi net bir skorlar ayrıldı.

Kara kartal bu maçla birlikte evinde oynadığı son 5 maçı da kazanmış olurken, alınan bu galibiyetle birlikte ligde 2.sıraya yükseldi. Beşiktaş’ın gollerini 18.dakikada Güven Yalçın, 84.dakikadı Cyle Larin ve 90+1.dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Kara kartal 2020 yılında son maçına çıkarken, bu yıl içerisinde toplam 28 maça çıktı ve aldıkları puanlarla 2020 yılını 2.sırada tamamladı. Öte yandan deplasman ekibi Sivasspor bu mağlubiyetle birlikte bu sezon ilk kez deplasmandan boynu bükük ayrıldı. Sivasspor 17 puanla 15.sıraya geriledi.

İlk yarı önemli anlar

Karşılaşmanın 3.dakikasında Yatabare sağ kanattan orta yaparken Rosier topu havalandırdı. Seken topu tamamlayan Hakan Arslan’ın şutunu kaleci Ersin kurtardı.

18.dakikada ev sahibi takımda Ghezzal’ın ortasında Güven, kafayı vururken skoru 1-0’a getirdi.

Karşılaşmanın 38.dakikasında Sivasspor Erdoğan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Yatabare ile etkili bir kafa vuruşu gerçekleştirirken genç kaleci Ersin topu iki hamlede kurtardı.

İlk yarı düdüğünü çalan hakem Arda Kardeşler soyunma odasına doğru giderken Sivasspor kaptanı Hakan Arslan hakeme cep telefonundan bir görüntü gösterdi. Hakem Arda Kardeşler’e yoğun şekilde itiraz eden Hakan Arslan ikinci sarı kartı gördü.

İkinci yarıdan önemli anlar

Maçın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Dakikalar 78’i gösterdiğinde Sivasspor’da savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin topa hareketlendi. Tehlikeyi erken sezen Ersin topu takım arkadaşı Welinton’a attı.

84.dakikada Sivasspor cezasında karambolde kalan topu alan Dorukhan Toköz Larin’e pas verirken Larin klas bir dokunuşla skoru 2-0’a getirdi.

90+1’inci dakika Sivasspor savunması öne çıktığı anda kontra atağa kalkan Beşiktaş’a oyuna ikinci yarıda giren Oğuzhan Özyakup, N’Koudou’nun pasında takımının üçüncü golünü attı.




Son Güncelleme: 28.12.2020 21:36
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSivasSüper Lig
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